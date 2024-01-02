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Украину ждет минус 27. Что предстоит испытать энергетике Украины в ближайшие дни

В ближайшие дни Украину ждет резкое похолодание, предупреждает блогер Андрей Блинов. Морозы почти до минус 30 градусов бросают серьезный вызов энергетике страны.

Андрей Блинов
Андрей Блинов
Экономист
eye 361
Холод, мороз
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Украина готовится к холодам
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Через несколько дней в Украине резко похолодает. Резко — это буквально за двое суток температура воздуха опустится на 15-20 градусов. Придут рождественские (по юлианскому), они же крещенские (по новоюлианскому / григорианскому) морозы.

Проникновение стужи на европейскую территорию произошло еще в конце 2023 года. Уже к 30 декабря температура, например, на Вятке (Киров) устойчиво опустилась ниже -20°C. К Новому году арктический антициклон захватил обширную территорию с передовой стужи по дуге Хельсинки — Новгород — Владимир — Казань — Тольятти. Область высокого давления будет постепенно смещаться в сторону Украины, перемещая студеные воздушные массы. И если до полудня 2 января в северной Украине около нуля и выше, то уже 4-го числа можно ожидать сразу до -18°C.

Пик холодов ожидается утром 6 января (до -27°C в отдельных районах Черниговщины и Сумщины). В северной и северо-восточной Украине лютые морозы продержатся до Старого нового года, на остальной территории Украины — просто умеренно холодно. Густых снегопадов не ожидается (разве что на границе с Беларусью), но снежный покров 10-20 см все же постепенно вернется.

Безусловно, это вызов энергетической системе. Холода сильные и довольно протяженные, вероятно самые мощные в зиму-2023/24.

Как выглядит арктический навес на 1 января (слева) и во что он разовьется к 6 января (справа) — на скринах карт погоды.

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