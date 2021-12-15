Было — бесплатно, стало — за деньги. К чему свелся запрет пластиковых пакетов в Украине

Пластиковые пакеты уходят в историю. Пока в Украине, как бесплатные.

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В этом плане мы не очень спешим за миром. Пластиковые кулечки запрещены к активному распространению в торговых точках в десятках стран мира. Произошло это в основной массе еще в глубоких 2010-х. Разлагаются даже столь тонкие изделия свыше десяти лет. Они уже повсюду, на детских площадках, вдоль трасс, на берегах и дне рек.

Пока что в Украине запрещено бесплатно распространять три вида пластиковых пакетов:

оксоразлагаемые пластиковые пакеты — пакеты, материал для изготовления которых состоит из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей;

сверхтонкие пластиковые пакеты — пластиковые пакеты со стенками толщиной менее 15 микрометров;

тонкие пластиковые пакеты — пластиковые пакеты со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров.

Запрет не распространяется на:

пакеты, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов и льда (речь о первичной упаковке этих товаров в сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек),

биоразлагаемые пластиковые пакеты — т. е. пакеты, которые могут разлагаться с участием микроорганизмов на элементы природного происхождения и отвечают стандартам нормам по утилизации способом компостирования или биоразложения.

[ + – ] Пластиковые пакеты уходят в историю.

В качестве первичной упаковки для мяса, рыбы и сыпучих продуктов такие пакеты бесплатно будут доступны в Украине до 2023 года.

Вслед за кулечками уйдет постепенно и одноразовая посуда. Ассамблея ООН по окружающей среде договорилась в свое время о сокращении использования пластика к 2030 году и 170 стран потихоньку претворяют это решение в жизнь.

Итак, матерчатые сумки возвращаются в широкие ряды покупателей. Для любителей спонтанных покупок – бумажные. Возможно, на этой волне даже появятся нью-авоськи.

Зашел в киевские магазины на выходных. Все, что изменилось в плане пластиковых пакетов, — они стали платными. На тех же местах и в прежнем ассортименте. Пока все сокращение полиэтиленовых отходов в том, что рыбу или мясо грузят не в два пакета, а один. Ленты на кассах и сумки теперь в подтеках.

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Грешным делом надеялся, что торговые точки хоть как-то подготовятся к введению начальных норм этого проэкологичного законодательства, появится бумажная и плетеная упаковка для развесных и мелких товаров: овощей, стиков, конфет и т.д. Как было когда-то.

[ + – ] Обьявление в одном из киевских супермаркетов.

Видел весельчаков, наклеивших по совету администраторов магазинов штрих-коды на каждое яблоко и картошину. Что-то 30 единиц. Кассир несколько минут пробивала, то и дело стряхивая с себя и ленты остатки земли, бурча под нос, очередь терпеливо ждала. Если правительство введет нормативные цены на кульки, скажем, пару гривен, кажется, таких весельчаков будет пол-магазина.

В общем, пока решение лобовое. Сети конкурируют ценой тонких кульков: есть те, кто попытался поставить прайс 1 грн, большинство — 10 коп., есть и те, что поставили 1 коп. Рассчитаться 1 копейкой наличными сегодня нереально, т.е. пакеты одновременно платные и бесплатные.

В перспективе все изменится. Нужно время.

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