Не последний трамвай. Почему восстановление Киева нужно начинать с общественного транспорта

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Нынешняя выглядит несущей длительные испытания — для всех. Включая тех, кто этого еще не понял. Буквально через пару недель после рассасывания шока от начала полномасштабной войны повсюду раздаются призывы к предпринимателям: не выжидайте, восстанавливайте экономическую активность, производите, завозите, торгуйте, платите налоги, оказывайте гуманитарную помощь!

Это правильные призывы, они приближают победу.

При этом столица Украины с 31 марта фактически не находится на осадном положении: исчезла канонада, воздушные тревоги не чаще, чем в городах центра и запада страны, возобновилось более-менее активное автомобильное движение. Косвенное свидетельство относительной безопасности города – разрешенная продажа алкоголя.

Полноценная работа общественного транспорта до сих пор не восстановлена. Транспорт локализован, разбит на мелкие маршруты, машин на линиях очень мало. Главное – нет целостной сети метрополитена: не работает несколько станций, пересадочный узел, львиная часть одной ветки метро. Интервал между поездами до 1 часа.

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Троллейбусов до сих пор на улицах нет, трамваев — мизер.

Как свидетельствует опыт Киева 2014, 2020-21 годов, именно работа (нефункционирование) общественного транспорта определяет городской деловой пульс.

Как только восстанавливалось полноценное движение общественного транспорта, начинало работу большинство торговых точек, офисов, банковских отделений, мест предоставления услуг, курьерская деятельность. Словом, нормальная логистика, крайне способствующая работе экономики. С учетом комендантского часа и того, что в городе вдвое меньше людей, чем до войны. Вдвое – не в десять раз.

Более того, сегодня главный общественный транспорт в городе – автобус. Машина, потребляющая дизель – дефицитный ресурс в условиях войны, вопрос экологии не трогаю. Наоборот, именно электрический транспорт сейчас нужно максимально задействовать, ведь с производством электрической энергии в нашей энергосистеме, как мы все убедились этой зимой и в первый месяц войны, все хорошо.

Верю, эти мысли все же найдут свое оперативное воплощение.

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