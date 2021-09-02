Не подарок, но и не взятка. Шесть мифов мирового масштаба о "ковидных" деньгах МВФ

Август-2021 принес огромное число небылиц в отношении распределения средств МВФ на общую сумму SDR456,5 млрд. Что составляет в привычных долларах $647,5 млрд по курсу на 23 августа.

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Мифологизация включает базовые трактовки — "прямое финансирование под покупку вакцин" и/или "персональная взятка официальным лицам всех сразу 190 государств планеты, что случается раз в 10 лет".

В Украине наиболее популярными стали версии, что это "подарок/дань именно нашей стране накануне 30-летия Независимости", а еще "ссуда под бешеный процент для скупки бесценного чернозема".

Немного о мифах.

Миф первый: деньги выделены исключительно бедным собратьям, чтобы те могли рассчитаться по долгам или купить что-нибудь ненужное у богатых.

На самом деле наибольший получатель распределения средств эмиссии МВФ-2021… Соединенные Штаты Америки. Неделю назад на правительственный счет Вашингтона упало почти $113 млрд.

Следующие крупнейшие получатели — Япония, Китай, Германия, Великобритания, Италия, Индия, Россия, Бразилия, Канада. Многие уже догадались, что эмиссия распределялась строго согласно квоте стран в МВФ. Большие страны получили больше, малые – меньше.

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Миф второй: львиную долю записал себе на счета "золотой миллиард". Китай и Индия опровергают этот тезис, будучи реципиентами №3 и №8.

Миф третий: больше всего себе выбила Большая двадцатка. Члены G20 в основной своей массе являются и основными держателями квот в МВФ. Однако квоты пересматриваются раз в пять лет и иногда существенно отличаются от доли страны в мировой экономике.

Например, в топ-20 сумм распределения эмиссии МВФ есть Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария. Аргентины и ЮАР нет даже в первой тридцатке, хотя это члены клуба Двадцатки.

Миф четвертый: Фонд каждое десятилетие проводит такой аттракцион щедрости. Формально почти так — предыдущие эмиссии осуществлялись в 1970–72 гг., 1979–81 гг., 2009 г. Но все же не так.

Во-первых, где начало 1990х и 2000х согласно такой логике? Во-вторых (и это стократ важнее) — суммы. В начале 1970х (тогда только появился инструмент Специальных прав заимствования как расчетной единицы МВФ) было выпущено SDR9,3 млрд. Через 10 лет – SDR12,1 млрд. 2009 год принес эмиссию SDR161,2 млрд плюс дополнительное распределение для недавно появившихся на карте государств (они же в прошлых эмиссиях не участвовали) SDR21,5 млрд.

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Нынешние SDR456,5 млрд — это 69%(!) всей эмиссии Специальных прав заимствования за историю МВФ. Да, это реакция международного финансового сообщества на ковидную ситуацию.

После кризиса 2007-08 гг. были опробованы "вертолетные деньги" от ведущих центробанков и того же МВФ. Ковидная история 2020–21 гг. масштабнее.

Кстати, баланс Федрезерва США по сравнению с январем двадцатого года прошел на минувшей неделе отметку х2 и продолжает прибавлять в размере. О последствиях в виде изменения масштаба мировых цен я неоднократно писал ранее.

[ + – ] Структура распределения денег МВФ на общую сумму SDR456,5 млрд. между получателями.

Миф пятый: эмиссию МВФ в странах с высокой коррупцией быстро обналичат. Специальные права заимствования — это не валюта в привычном смысле слова. Например, деньги траншей могут приходить в разных резервных валютах Фонда (доллар, евро, иена, фунт стерлингов, юань).

По сути SDR – это международный резервный актив, условная расчетная единица, которая способна приносить процентный доход. Эти деньги приходят на счета центробанка или правительства и в первую очередь служат для пополнения международных резервов.

Если их объем достаточен и/или есть согласование с МВФ, они могут использоваться на другие нужды, например, бюджета. У частных лиц SDR на руках не появляется.

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Миф шестой: деньги МВФ-2021 в Украине пойдут строго на социалку. Распорядителем средств является Минфин, т.е. деньги пойдут в целом на финансирование бюджетных программ, в общий котел бюджета.

В этом собственно и состояла задача Фонда: помочь странам некредитным образом пройти тяжелый ковидный период. Который, как правило, сопровождается высокими бюджетными дефицитами и возросшими финансовыми рисками.

Поскольку средства пришли в инвалюте, а в сентябре правительству и центробанку необходимо выплатить по внешнему долгу вместе с процентами около $2,8 млрд (львиная доля – выплата по еврооблигациям, включая реструктуризированные в 2015 году), то их как раз хватит на внешние пиковые выплаты этого месяца.

Кстати, распределение эмиссии МВФ фактически решило вопрос спокойного прохождения вала валютных долговых платежей без масштабных внешних заимствований, без которых бы Минфин в противном случае не обошелся. И это является залогом того, что по итогам года бюджетный дефицит может оказаться существенно меньше 5,5% ВВП.

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