Долг платежом наперед красен. Как Украина в разгар кризиса сделала подарок внешним кредиторам

Как реагируют страны мира на глобальный кризис, связанный с пандемией? Монетарным стимулированием экономики, ростом бюджетного дефицита и увеличением уровня госдолга.

Все ресурсы направляются на стимулирование экономики и социальной системы. Зачем? Чтобы не допустить массового банкротства частного сектора (так называемый "момент Мински" — момент начала быстрого падения стоимости финансовых активов в результате схлопывания пузыря, влекущего за собой окончание фазы роста в экономике. Момент Мински является поворотной точкой кредитного и экономического цикла от длительного подъема к быстрому спаду. Название отсылает к гипотезе финансовой нестабильности Хаймана Мински) и блокировать социальную напряженность в обществе.

Это как угроза некроза ткани, если не принять срочных мер — начнется гангрена и придется ампутировать конечности с риском летального исхода. Да и социальный взрыв обойдется экономике значительно дороже, чем "вертолетные деньги".

Так что все логично, и вот уже Европа готова к тому, что уровень госдолга в еврозоне превысит 100% ВВП, хотя Маастрихтскими соглашениями определен размер в 60%. В США дефицит бюджета рискует превысить 10%, в ЕС - 8%.

Что в это время делают украинское правительство и наш Минфин? Привлекают 2 млрд. дол. с помощью размещения еврооблигаций и тут же направляют 846 млн. дол., то есть, почти половину суммы на выкуп старых долгов со сроком погашения в 2021 и 2022 годах!

Несколько лет назад Украина уже делала подобный выкуп долга за счет привлечения нового, но тогда экономика росла и срезание пиков долговых выплат в будущем выглядело логичным. А сейчас?

Выглядит алогично. У нашей власти больше некуда деньги потратить, кроме как на выкуп долга с датой погашения через один-два года?

Ну, а кредиторы не в убытке — у них выкупили долг, погашение которого в свете прогнозируемого мировыми экономистами экономико-политического апокалипсиса планетарного масштаба выглядит очень туманным. Причем, выкупили за 105% от номинала, то есть, не с дисконтом, а с "премией".

При массовой продаже такого пакета на вторичке, кредиторам пришлось бы сбрасывать цену, а так, нашелся оптовый покупатель — используя слово из блатного лксикона — "лох". У которого "экономическая гангрена" на обеих ногах, а он думает, как бы погасить долги, срок погашения которых еще не настал.

Это — всего лишь одна небольшая иллюстрация к вопросу о том, кто сейчас стоит на вершине пирамиды государственных интересов, — простой украинец или внешний кредитор. И какая у нас политика, человекоцентричная или кредитороцентричная.

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