Заработать на войне: откуда в Украине появились почти 3 тысячи новых миллионеров

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По уточненным данным официального декларирования доходов, за первый год войны (2022-й) количество миллионеров в Украине выросло на рекордные 16% — до 12,37 тыс. человек.

Такие данные привел Данило Гетманцев.

То есть, несмотря на войну, в Украине появилось 2863 новых миллионера.

И это только официально и невзирая на то, что 6 млн человек оказалось за рубежом (многие из них не сдают декларации) или в оккупации.

А среди тех, кто выехал или остался на оккупированных территориях, тоже были миллионеры, которые пропали с радара нашей налоговой системы.

Такой рост подтверждает слова классика о том, что чем больше слез и отчаянья на одном социальном полюсе, тем больше излишеств и развращенной роскоши — на другом.

С одной стороны, рост количества миллионеров — это хорошо. Общество богатеет, сумма налогов в бюджет — растет.

Но это если работает экономика.

А если в 2022-м году ВВП упал на 29%? А промышленность — еще глубже?

В таком случае рост числа миллионеров — это свидетельство того, что часть общества научилась зарабатывать на войне и является главным бенефициаром ее продолжения.

И эта часть общества практически никак не связана с динамикой роста/падения экономики страны в целом.

Равно как и с судьбами миллионов соотечественников, которые находятся на фронте, в тылу, в статусе беженцев или в оккупации.

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