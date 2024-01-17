Related video

По разным оценкам, в российскую армию привлекают от 30 до 40 тысяч контрактников в месяц, которые в зоне боевых действий получают 200 тысяч рублей в месяц.

Откуда берется этот мобилизационный резерв?

Его наличие объясняется структурой доходов населения РФ.

Так, удельный вес россиян с доходом свыше 100 тысяч рублей в месяц достиг максимального значения за все время ведения статистики и составил 7,4%.

Группа с доходами от 60к до 100к составила 15,3%

С доходами от 45к до 60к — 13,5%.

Самая многочисленная группа — это население с доходами от 27К до 45К. Это 27,4%.

Далее, от 19к до 27к — 16,1%. С доходами от 10к до 19к — 15,9%.

Минимальные доходы (до 10к) — всего лишь у 4,4%.

Понятно, что часть населения — это пенсионеры, женщины, инвалиды, которые не пойдут в армию.

Но есть группа мужского населения с доходами от 19к в месяц, то есть от 200 долларов, до 45к (500 дол). Если брать и мужчин, и женщин — суммарно это 57%.

Вот эта группа и формирует в РФ потенциал для добровольной контрактной "мобилизации".

И она весьма многочисленна. Это миллионы людей призывного возраста.

С таким уровнем оплаты, России совершенно не обязательно объявлять всеобщую мобилизацию.

Достаточно по монографии Александра Свечина "Стратегия" осуществлять так называемую "перманентную мобилизацию" и формат "войны на измор".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно