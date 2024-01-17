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За різними оцінками, в російську армію залучають від 30 до 40 тисяч контрактників на місяць, які в зоні бойових дій отримують 200 тисяч рублів на місяць.

Звідки береться цей мобілізаційний резерв?

Його наявність пояснюється структурою доходів населення РФ.

Питома вага росіян із доходом понад 100 тисяч рублів на місяць досягла максимального значення за весь час ведення статистики і становила 7,4%.

Група з доходами від 60к до 100к склала 15,3%.

З доходами від 45к до 60к — 13,5%.

Найчисленніша група — це населення з доходами від 27К до 45К. Це 27,4%.

Далі, від 19к до 27к — 16,1%. З доходами від 10к до 19к — 15,9%.

Мінімальні доходи (до 10к) — лише у 4,4%.

Зрозуміло, що частина населення — це пенсіонери, жінки, інваліди, які не підуть в армію.

Але є група чоловічого населення з доходами від 19к на місяць, тобто від 200 доларів, до 45к (500 дол). Якщо брати і чоловіків, і жінок — сумарно це 57%.

Ось ця група і формує в РФ потенціал для добровільної контрактної "мобілізації".

І вона досить численна. Це мільйони людей призовного віку.

З таким рівнем оплати Росії зовсім не обов'язково оголошувати загальну мобілізацію.

Достатньо за монографією Олександра Свєчіна "Стратегія" здійснювати так звану "перманентну мобілізацію" і формат "війни на ізмор".

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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