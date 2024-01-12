Заборона на виїзд чоловіків за кордон. Як посилюють контроль та які документи тепер потрібні?

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Починаючи з 30 грудня 2023 року прикордонники почали масово відмовляти чоловікам у перетині кордону. Це стосувалось навіть тих людей, які мали підстави для виїзду з України. Водночас в перші дні в ДПСУ взагалі заперечували факт змін у правилах перетину кордону, посилаючись, нібито, на чутки із соціальних мереж щодо відмови в перетині кордону особам чоловічої статі, наприклад, із третьою групою інвалідності або тих, хто є багатодітним батьком. Що ж трапилось насправді?

Підстави для виїзду чоловіків за кордон

У ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачений перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. З повним переліком можна ознайомитись, перейшовши за посиланням.

В Україні посилюють військовий облік Фото: DW

Які нові документи вимагає ДПСУ від чоловіків?

Відповідно до офіційного роз’яснення ДПСУ, правила перетину кордону чоловіками від 18 до 60 років не змінилися. Тобто категорії, на які не розповсюджується заборона на виїзд з країни, лишилися тими самими, але до документів можуть ставитися більш прискіпливо.

Насамперед це пов’язано з посиленням контролю у зв’язку з тим, що останнім часом почастішали випадки використання підроблених документів, які чоловіки надавали прикордонникам під час перетину кордону. Водночас було зазначено, що прикордонники на свій розсуд мають право додатково вимагати до звичайного пакета документів військово-облікові документи з ТЦК, які підтверджують, що людина дійсно має відстрочку від мобілізації або є звільненою від призову, а саме: витяг з протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки або запис про відстрочку в військово-облікових документах.

Дійсно, уряд України посилює контроль за військовим обліком, зокрема й щодо перевірки документів чоловіків на кордоні. На це вказує не тільки ситуація з відмовами чоловікам в перетині кордону, але і новий законопроєкт про мобілізацію, який має розглянути Верховна Рада.

Повноваження ТЦК та СП щодо необхідності додаткових документів

Відповідно до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого Кабінетом Міністрів України № 154 від 23.02.2022, ТЦК та СП:

розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей, а також громадян з питань, що належать до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також ведуть прийом громадян, які звертаються із зазначених питань, видають необхідні довідки та інші документи;

здійснюють контроль за правомірністю видачі громадянам військово-облікових документів, посвідчень та інших документів.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про прикордонний контроль", перетинання особами державного кордону здійснюється лише за умови проходження прикордонного контролю та з дозволу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України.

Щоб чоловіку дозволили виїзд, з 30 грудня у нього повинен бути документ із ТЦК та СП Фото: УНІАН

Отже, ТЦК та СП уповноважені видавати відповідні документи, які підтверджують підставу щодо відстрочки або звільнення з військової служби (військово-обліковий документ з відповідним записом або витяг з протоколу ТЦК про надання відстрочки, або ж документ, що підтверджує зняття з військового обліку). Ці документи, залежно від своєї обставини, особа має право отримати, звернувшись до ТЦК та СП.

Судові прецеденти через відмову у перетинанні кордону

В реєстрі судових рішень вже є деякі справи, які розглядались у зв’язку з відмовою в перетинанні державного кордону України. Наприклад, справа № 280/1610/23, Єдиний державний реєстр судових рішень (court.gov.ua). В цій справі йдеться про те, що інспектор прикордонного контролю відмовив особі зі встановленою ІІ групою інвалідності в перетині кордону, хоча були надані документи, що підтверджують відповідне захворювання:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії;

довідка ГУ Пенсійного фонду.

Не погодившись з рішенням про відмову у перетинанні державного кордону, чоловік спочатку подав скаргу до відповідного прикордонного загону, але йому відмовили. Після цього суд першої інстанції задовольнив вимоги позивача, але апеляційний суд більше сприйняв позицію прикордонного загону з наступних причин.

Апеляційний суд зазначив, що згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" можуть запроваджуватися та здійснюватися тимчасові обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:

встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів (пункт 6 частини 1 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану");

забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України… змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара… (пункт 16 частини 1 статті 8 Закону №389-VIII).

Суд апеляційної інстанції у постанові керувався правовими позиціями, викладеними Верховним Судом у постановах від 27.09.2023 року у справі № 380/16876/23, від 29.07.2023 року у справі № 260/2807/22. Тобто суд погодився з позицією представника ДПСУ, що відмовив в перетині кордону, стосовно надання відповідного дозволу від ТЦК та СП.

Апеляційний суд ухвалив рішення на користь прикордонної служби, що може стати прецедентом у судових справах щодо виїзду за кордон чоловіків з інвалідністю

Отже, з 30 грудня 2023 року ДПСУ, окрім документів, які підтверджують обставину для відстрочки або звільнення з військової служби, вимагає ще й військово-обліковий документ з відповідним записом або витяг з протоколу ТЦК про надання відстрочки, або ж документ, що підтверджує зняття з військового обліку. Державні органи вважають такі вимоги правомірними, що змушує реагувати на їхні дії у той чи інший спосіб. Тому, крім стандартного пакета документів для перетину кордону, чоловіки віком 18–60 років, в яких є дійсні для цього підстави, мають враховувати вищезазначену позицію суду.

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