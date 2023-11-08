Придатність до служби — за чотири дні. Як змінилась процедура проходження ВЛК в Україні

Related video

За рішенням Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) від 6 листопада були скорочені терміни проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як тепер відбуватиметься проходження ВЛК?

Зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні ;

; проведення лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні ;

; проведення інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

У зв’язку із нововведенням, в Міністерстві охорони здоров’я України (МОЗ), на виконання нового рішення РНБО, вже опублікували нові правила щодо термінів проходження ВЛК на своєму офіційному сайті. Окрім цього, МОЗ спільно з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) оновлено специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки".

У відповідності до ухвалених змін, нових правил мають додержуватись:

голови обласних військових адміністрацій,

керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,

працівники закладів охорони здоров’я.

Важливо

Повністю придатний: як ВЛК в Україні ухвалюють рішення та чи можна їх оскаржити

Окремо було порушено питання щодо проведення військовозобов’язаним медогляду без черг. Для цього мають бути організовані раціональні маршрути проходження ВЛК, завдяки чому військовозобов’язані зможуть пройти всіх лікарів, зробити необхідні обстеження максимально швидко та ефективно.

Крім цього, для зручності, медичні працівники зі складу військово-лікарської комісії вже почали використовувати Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), де є технічна можливість:

переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в ЕСОЗ;

створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури (аналізи, дослідження).

Невдовзі мають бути організовані раціональні маршрути проходження ВЛК, завдяки чому військовозобов'язані проходитимуть лікарів максимально швидко Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначу, що в межах реформи системи ВЛК було зроблені деякі зміни, які б полегшили процедуру проведення медичного огляду. Наприклад, раніше взагалі не було жодних термінів проходження ВЛК, тому військові тижнями, інколи навіть місяцями, проходили огляд, очікуючи на висновок комісії щодо придатності до військової служби. У військових колах, особливо серед тих військових, хто отримав поранення, це дійсно було важким випробуванням — стояти в чергах і чекати на прийом у лікарів.

Оскарження рішення ВЛК — без змін

Але залишається окрема проблема — це правильність встановленого комісією діагнозу або трактування медичних документів і результатів досліджень військового, оскільки ступінь порушення функції того чи іншого органу (прояв хвороби) може бути різною.

Комісія може трактувати хворобу на свій розсуд, а питання правильності діагнозів та визнання особи придатною до проходження служби лишається не вирішеним

Ні для кого не секрет, що завдання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) — це мобілізувати якомога більше осіб, тому, якщо військовослужбовець може бути визнаним непридатним до військової служби, його визнають обмежено придатним. Тобто, комісія може трактувати його хворобу на свій розсуд. Так, існує процедура оскарження висновку ВЛК у центральній військово-лікарській комісії або в окружному адміністративному суді, але на це йде час, а поки постанова ВЛК не оскаржена, попередня постанова є чинною.

Перехресні перевірки МСЕК щодо встановлення інвалідності

Окрім цього, досі тривають перевірки медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо випадків встановлення групи інвалідності особам, які не відповідають вимогам тієї чи іншої групи. Нагадаю, що такі перевірки тривають з вересня 2023 року за рішенням РНБО та за указом Президента України.

Завдання ТЦК – це мобілізувати якомога більше осіб, і якщо військовослужбовець може бути визнаним непридатним до служби, його визнають обмежено придатним

З одного боку, такі перевірки можуть виявити корупційний складник серед лікарів МСЕК та осіб, які, отримавши відповідні довідки, були зняті з військового обліку та, наприклад, уже виїхали за кордон.

З іншого боку, було б добре встановити факт некомпетентності лікарів МСЕК, які неправильно зробили висновок, і наразі дійсно хвора особа з порушенням функцій органів перебуває на військовій службі замість постійного лікування та регулярного отримання ліків із веденням спокійного способу життя, як того вимагає стан здоров’я особи. Сподіваємось, що результати перевірок МСЕК будуть відомі вже в листопаді.

Важливо