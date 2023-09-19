Хворі воюють, здорові відпочивають. Чи вплинуть на це масові перевірки рішень ВЛК?

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Раніше вже піднімали питання про проведення комплексної перевірки діяльності військово-лікарських комісій, а також щодо обґрунтованості й законності їхніх рішень про непридатність військовозобов’язаних до військової служби. Ще тоді президент зазначив, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальсифікованих рішень ВЛК виїхали за кордон.

12 вересня 2023 року Зеленський підписав Указ Президента України №576/2023, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 30 серпня 2023 року стосовно перевірки рішень військово-лікарських комісій.

РНБО ухвалила своє рішення:

на підставі доповідей перших осіб влади (Командувача Медичних сил ЗСУ, Міністра охорони здоров'я України, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Міністра внутрішніх справ України, Голови СБУ, Директора ДБР і Генерального прокурора) щодо стану справ у системі військово-лікарської експертизи;

зі врахуванням необхідності підвищення ефективності забезпечення особовим складом Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

із метою вдосконалення організації роботи військово-лікарських комісій у Збройних силах України.

Рішення РНБО передбачає перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, ухвалених у період дії правового режиму воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року.

Новоутворені групи мають перевірити відповідні рішення МСЕК і ВЛК та в разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень ініціювати їх перегляд.

Для організації та забезпечення такої перевірки Кабінету Міністрів було доручено за тижневий строк створити робочі групи серед представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, КМДА, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров'я, у складі яких функціонують МСЕК і ВЛК.

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Діагноз має значення. Як працюють військово-лікарські комісії в Україні та чому мобілізують хворих

Далі протягом трьох місяців новоутворені групи мають перевірити відповідні рішення МСЕК і ВЛК та в разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень ініціювати їх перегляд і повідомити про це правоохоронним органам.

В окремих колах говорять про те, що масових змін там не відбудеться, але будуть зроблені деякі гучні показові викриття.

Водночас, за двотижневий термін уряд має опрацювати питання щодо особливостей перетину державного кордону громадянами України, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби.

Зокрема, відповідно до рішення РНБО, органам ДБР, МВС, СБУ за участю Офісу Генерального прокурора було доручено вжити заходів із викриття корупційних правопорушень і кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи. Контроль за виконанням цього рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Діяльність МСЕК і ВЛК потребує втручання та змін, оскільки у зв'язку з наявністю корупційної складової хворі воюють, а здорові — відпочивають

Очевидно, що діяльність МСЕК і ВЛК потребує втручання та змін, оскільки у зв’язку із наявністю корупційної складової хворі воюють, а здорові — відпочивають.

І на сьогодні влада не може вже залишати це без уваги, тому що:

по-перше, є відповідна статистика, що говорить про кількість чоловіків призовного віку, які з 24 лютого 2022 року виїхали за кордон і не повернулися;

по-друге, вже сталася досить велика кількість випадків, коли військові або мали серйозні загострення хвороб, або помирали внаслідок погіршення стану здоров’я.

Наскільки буде ефективною ця глобальна перевірка, ніхто не знає. В окремих колах говорять про те, що масових змін там не відбудеться, але будуть зроблені деякі гучні показові викриття, як зазвичай і буває. Але, як кажуть, надія помирає останньою.

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