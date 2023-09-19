Больные воюют, здоровые отдыхают. Повлияют ли на это массовые проверки решений ВВК?

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Ранее уже поднимались вопросы о проведении комплексной проверки деятельности военно-врачебных комиссий, а также относительно обоснованности и законности их решений о непригодности военнообязанных к военной службе. Еще тогда президент отметил, что по результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу.

12 сентября 2023 года Зеленский подписал Указ Президента Украины №576/2023, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 августа 2023 года относительно проверки решений военно-врачебных комиссий.

СНБО принимал свое решение:

на основании докладов первых лиц власти (Командующего Медицинских сил ВСУ, Министра здравоохранения Украины, Уполномоченного ВРУ по правам человека, Министра внутренних дел Украины, Председателя СБУ, Директора ГБР и Генерального прокурора) о состоянии дел в системе военно-врачебной экспертизы;

с учетом необходимости повышения эффективности обеспечения личным составом Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

с целью совершенствования организации работы военно-врачебных комиссий в Вооруженных силах Украины.

Решение СНБО предусматривает проверку обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военного положения, то есть с 24 февраля 2022 года.

Новообразованные группы должны проверить соответствующие решения МСЭК и ВВК и в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений инициировать их пересмотр.

Для организации и обеспечения такой проверки Кабинету Министров было поручено в недельный срок создать рабочие группы среди представителей министерств, других центральных органов исполнительной власти, областных, КГГА, к сфере управления которых относятся учреждения здравоохранения, в составе которых функционируют МСЭК и ВВК.

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Далее в течение трех месяцев новообразованные группы должны проверить соответствующие решения МСЭК и ВВК и в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений инициировать их пересмотр и сообщить об этом в правоохранительные органы.

В отдельных кругах говорят о том, что массовых изменений там не произойдет, но будут сделаны некоторые громкие показательные разоблачения.

В то же время, в двухнедельный срок правительство должно проработать вопрос об особенностях пересечения государственной границы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно годными) к военной службе.

Кроме этого, согласно решению СНБО, органам ГБР, МВД, СБУ при участии Офиса Генерального прокурора было поручено принять меры по разоблачению коррупционных правонарушений и уголовных правонарушений в сфере служебной деятельности в системе военно-врачебной экспертизы. Контроль за выполнением этого решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Деятельность МСЭК и ВВК требует вмешательства и изменений, поскольку в связи с наличием коррупционной составляющей больные воюют, а здоровые — отдыхают

Очевидно, что деятельность МСЭК и ВВК требует вмешательства и изменений, поскольку в связи с наличием коррупционной составляющей больные воюют, а здоровые — отдыхают.

И на сегодняшний день власть не может уже оставлять это без внимания, потому что:

во-первых, есть соответствующая статистика, которая говорит о количестве мужчин призывного возраста, которые с 24 февраля 2022 года выехали за границу и не вернулись;

во-вторых, уже произошло достаточно большое количество случаев, когда военные или имели серьезные обострения болезней, или умирали в результате ухудшения состояния здоровья.

Насколько будет эффективной эта глобальная проверка, никто не знает. В отдельных кругах говорят о том, что массовых изменений там не произойдет, но будут сделаны некоторые громкие показательные разоблачения, как обычно и бывает. Но, как говорится, надежда умирает последней.

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