Освобождение от мобилизации. Как признать лицо недееспособным и оформить опеку

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В последнее время к юристам все чаще обращаются мужчины по вопросам юридического сопровождения судебного процесса по установлению опеки над недееспособным лицом, поскольку это может быть основанием освобождения от мобилизации. Действительно, в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", одним из оснований освобождения от военной службы во время военного положения является опека над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным.

Прежде всего нужно разобраться, что такое гражданская дееспособность и какая процедура признания физического лица недееспособным?

Гражданская дееспособность позволяет лицу выступать участником гражданских отношений в полной мере и своими действиями приобретать гражданские права и обязанности. В случае, если человек лишен дееспособности в судебном порядке, ему назначают опекуна.

Согласно ч. 1 ст. 39 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо может быть признано судом недееспособным, если оно вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способно осознавать значение своих действий и или руководить ими. Заявление о признании физического лица недееспособным может быть подано: членами его семьи, близкими родственниками, независимо от их совместного проживания, органом опеки и попечительства, учреждением по оказанию психиатрической помощи.

Заявление о признании лица недееспособным подается в суд по месту жительства лица, в отношении которого будет рассматриваться дело о недееспособности, а в случае, если лицо находится на лечении — по месту нахождения психиатрического учреждения. В заявлении должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о хроническом, стойком психическом расстройстве.

Такие дела рассматриваются судом с участием заявителя и представителя органа опеки и попечительства. С учетом состояния здоровья лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, его участие в рассмотрении дела может происходить в режиме видеоконференции из психиатрического или иного лечебного учреждения. Вопрос о вызове этого лица решается в каждом случае судом с учетом состояния его здоровья. Для определения фактической возможности такого лица явиться в суд или лично дать объяснения суд может назначить экспертизу. На практике, если к заявлению приложено достаточное количество доказательств и подтверждающих документов, судья может и не вызывать это лицо.

Как адвокат, я рекомендую подготовить максимально полный комплект документов и приобщить их к заявлению о признании физического лица недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна.

Рекомендации по тексту заявления и сбору необходимых документов

Поскольку заявителем может быть член семьи или близкий родственник, независимо от их совместного проживания, нужно доказать родственную связь между будущим опекуном и недееспособным лицом, указать степень родства. К заявлению нужно приложить свидетельство о рождении, браке, смерти, если ближайший родственник, который мог бы заниматься недееспособным лицом, уже умер.

Кроме этого, в заявлении важно указать информацию и приобщить соответствующие документы о психическом расстройстве и состоянии подопечного. Это может быть справка о состоянии здоровья, выписка из истории болезни, выписка из медицинской карты амбулаторного больного, справка об инвалидности, выданная медико-социальной экспертной комиссией, удостоверение о получении пенсии, документы, подтверждающие пребывание на учете и стационарном лечении в психиатрическом учреждении.

Важно

Докажите свой диагноз. Подлежат ли мобилизации мужчины, родные которых имеют группу инвалидности

Также надо описать состояние лица, в отношении которого рассматривается дело, отметить примеры того, что такое лицо не может в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими, требует как медицинского надзора и лечения, так и постоянной посторонней помощи и контроля. Важно указать сведения об отношениях между будущим опекуном и недееспособным лицом, особенно, если имели место помощь и поддержка в прошлом. Необходимо указать данные о финансовом состоянии опекуна и готовности взять на себя ответственность заботиться о своем подопечном.

Проведение судебно-психиатрической экспертизы

Как правило, если заявители подают заявления без помощи юристов и адвокатов, то не знают, что такие дела могут рассматриваться достаточно долго, иногда годами, поскольку для подтверждения недееспособности необходимо подтверждение судебно-психиатрического эксперта.

Чаще всего суд отдельно назначает проведение судебно-психиатрической экспертизы. На практике назначение и проведение такой экспертизы может затянуться на некоторое время, поэтому я рекомендую обращаться в экспертные учреждения непосредственно до подачи заявления в суд и самостоятельно, без назначения суда, проводить такую экспертизу в порядке ст. 106 ГПК Украины (участник дела имеет право подать в суд заключение эксперта, составленное по его заказу). При наличии заключения, дела о признании лица недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна рассматриваются быстрее.

Адвокат советует обращаться в экспертные учреждения непосредственно до подачи заявления в суд и самостоятельно, без назначения суда, проводить экспертизу в порядке ст. 106 ГПК Украины

Статьей 7 Закона Украины "О судебной экспертизе" определен исчерпывающий перечень субъектов судебно-экспертной деятельности. Исключительно государственными специализированными учреждениями осуществляется судебно-экспертная деятельность, связанная с проведением криминалистических, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз.

К государственным специализированным учреждениям относятся:

научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз Министерства юстиции Украины;

научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз, судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения Министерства здравоохранения Украины;

экспертные службы Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Участие Опекунского совета

Согласно ГК Украины, опека устанавливается с целью содействия в обеспечении личных неимущественных и имущественных прав и интересов недееспособного лица. Суд устанавливает опеку над физическим лицом в случае признания его недееспособным и назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства.

Опекунами не могут быть лица, которые:

не достигшие 18 лет;

признаны недееспособными или ограниченно дееспособными;

находятся на учете или лечатся в психоневрологических и наркологических учреждениях;

ранее были опекунами или попечителями и по их вине опека или попечительство было прекращено;

лишены родительских прав;

интересы которых противоречат интересам лиц, подлежащих опеке или попечительству;

осужденные за совершение тяжкого преступления.

Для того, чтобы орган опеки и попечительства утвердил лицо, которое потенциально хочет быть опекуном, необходимо пройти определенную процедуру "отбора", а именно предоставить документы:

справка о возможности по состоянию здоровья быть опекуном;

справка об отсутствии судимости;

характеристика с места работы;

справка о доходах;

согласие несовершеннолетних членов семьи о назначении опекуна;

акт обследования условий проживания потенциального опекуна;

документы, подтверждающие родство между потенциальным опекуном и подопечным;

документы подтверждающие право собственности на недвижимость, где проживает потенциальный опекун.

После рассмотрения документов и обследования бытовых условий потенциального опекуна, орган опеки и попечительства предоставляет в суд заключение, соответствует ли опекун всем необходимым требованиям.

Суд устанавливает опеку над физическим лицом в случае признания его недееспособным и назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства Фото: УНИАН

Срок действия решения о признании недееспособности определяется судом, но не может превышать двух лет. По заявлению опекуна, членов семьи, органа опеки и попечительства или самого лица признанного недееспособным суд, опять же, может отменить решение о недееспособности в случае его выздоровления или значительного улучшения психического состояния. Такое состояние обязательно должно быть подтверждено заключением новой судебно-психиатрической экспертизы. Опекун имеет право самостоятельно отказаться от осуществления своих полномочий.

Освобождение от мобилизации в случае назначения военнообязанного опекуном

Прежде всего, военнослужащий подает командиру соответствующий рапорт и документы, подтверждающие основания увольнения. В данном случае — это решение суда о признании лица недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна, которое вступило в законную силу, то есть через 30 дней после его провозглашения.

Сроки рассмотрения рапорта, который подается на увольнение, не предусмотрены действующим законодательством, но на практике такой срок может составлять от 1-й недели до 2-х месяцев. При этом, во время действия военного положения в Украине военнослужащий обязан являться в военкомат каждые 6 месяцев и предоставлять справку, выданную органом опеки и попечительства, о том, что он действительно является опекуном, как было указано в соответствующем решении суда.