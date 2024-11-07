Действующая система медико-социальной экспертизы в Украине существует уже десятки лет, однако в последнее время она столкнулась с серьезными обвинениями в коррупции и низкой эффективности. Эти проблемы негативно влияют на тех, кто нуждается в социальной помощи и определении трудоспособности, ведь процесс становится затяжным, часто сопровождается бюрократическими сложностями. Во исполнение решения СНБО, Кабинет Министров Украины инициировал законопроект, предлагающий радикальное реформирование системы уже с 1 января 2025 года. В сотрудничестве с пациентскими организациями и экспертами Министерство здравоохранения разработало концепцию, которая предусматривает замену МСЭК современной цифровой системой оценки.

Новая концепция "оценивания повседневного функционирования"

Один из важнейших шагов в реформах — замена понятия "медико-социальная экспертиза" на "оценку повседневного функционирования лица". Это меняет не только терминологию, но и сам подход к оценке трудоспособности. Новый акцент — на функциональных возможностях человека в повседневной жизни, что позволит избежать лишних формальностей и создать более ориентированную на пациента систему. Такой подход также приближает Украину к европейским стандартам, где подобные методики уже успешно применяются.

Формирование и функции экспертных команд врачей

В новой системе оценивания участвуют не отдельные эксперты, а мультидисциплинарные команды практикующих врачей, работающих в крупных медицинских учреждениях. Включение врачей из разных специальностей позволяет получить комплексную оценку состояния пациента. В отличие от МСЭК, эти команды врачей будут работать в многопрофильных медицинских центрах, что дополнительно упрощает доступ пациентов к оценке и повышает точность и беспристрастность решений.

Включение врачей из разных специальностей позволяет получить комплексную оценку состояния пациента

Цифровизация процесса

Цифровизация является одной из ключевых составляющих реформы. Лечащий врач будет иметь возможность электронно направить дело пациента на оценку. Все решения по работоспособности автоматически будут передаваться в Единую информационную систему социальной сферы. Это значительно сокращает время принятия решения, облегчает обмен данными между учреждениями и создает прозрачную систему с минимальным риском для злоупотреблений. Чтобы избежать конфликта интересов, процесс оценивания будет анонимным: врачи не будут знать имени пациента, а пациент — врачей, работающих с его делом.

Отказ от врачебно-консультативных комиссий (ВКК)

Новый законопроект предусматривает отмену ВКК и изменение процедур направления на оценку. Лечащие врачи самостоятельно будут направлять дело на оценку, если пациент нуждается в определении трудоспособности. Военнослужащие будут направляться врачами военно-врачебных комиссий (ВВК) по четко определенным критериям. Это значительно упрощает процесс, поскольку больше не требуется привлечение дополнительных комиссий и уменьшается количество процедур для пациента.

Новая система предусматривает право пациента привлечь полномочного представителя, например, врача, который может объяснить его медицинское дело во время оценки

Право пациента привлечь представителя и механизмы обжалования

Для обеспечения прозрачности новая система предусматривает право пациента привлечь полномочного представителя, например, врача, который может объяснить его медицинское дело во время оценки. Это гарантирует, что интересы пациента будут полностью учтены при оценке. Также разработаны процедуры для обжалования решений экспертных команд, если пациент считает их неправомерными. Это является важным инструментом защиты прав пациентов, особенно в тех случаях, когда требуется дополнительное разъяснение.

Финансирование через НСЗУ: прозрачность и эффективность использования ресурсов

Новая система оценивания будет финансироваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), что обеспечивает прозрачность и контроль за расходами. Это повышает эффективность и гарантирует справедливое распределение ресурсов. Средства будут поступать в медицинские учреждения, где будут работать экспертные команды, что позволит обеспечить их надлежащим оборудованием и создать комфортные условия для работы.

Лечащие врачи самостоятельно будут направлять дело на оценку, если пациент нуждается в определении трудоспособности. Фото: Pexels

Правовая защита пациентов в новой системе

С юридической точки зрения, введение новой системы открывает новые возможности для защиты интересов пациентов. Существует риск, что во время переходного периода некоторые пациенты могут столкнуться с непонятными или необоснованными решениями. В таких случаях медицинские адвокаты могут помочь пациентам в процессе обжалования решений, а также в случаях нарушений конфиденциальности или неправомерного использования данных. Анонимизация процесса, конечно, направлена на предотвращение коррупции, однако остается важным разработка дополнительных механизмов для защиты прав пациентов.

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По итогам анализа предложенных изменений в законодательстве, можно сделать вывод о значительных реформаторских шагах, направленных на улучшение процессов оценки состояния здоровья лиц с инвалидностью, в частности для военнослужащих, и оптимизацию мобилизационных требований. Ликвидация Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) предусматривает введение новой, цифровизированной системы оценки функционального состояния на базе медицинских учреждений, что позволяет минимизировать коррупционные риски, сократить бюрократические преграды, и обеспечить защиту интересов пациентов.

Новая система улучшит условия для лиц, которые в соответствии с законодательством должны получать освобождение от мобилизации для ухода за родственниками с инвалидностью.

В рамках новой системы оценивания каждый человек получает право привлечь к процессу своего представителя, что может улучшить защиту интересов лиц с инвалидностью. Кроме того, цифровизация системы позволит упростить доступ к данным о результатах оценивания, обжалования решений и реабилитационных шагов.

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Это также улучшит условия для лиц, которые в соответствии с законодательством должны получать освобождение от мобилизации для ухода за родственниками с инвалидностью. Новый законопроект, разработанный Министерством здравоохранения и одобренный Кабинетом Министров, может начать свое действие с 1 января 2025 года и призван не только упростить процедуры, но и модернизировать предоставление социальных гарантий, что имеет существенное влияние на соблюдение прав пациентов и их семей в военное время.

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