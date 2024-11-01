Вместо комиссии — команды врачей: Кабмин согласовал законопроект о ликвидации МСЭК, детали

Минздрав подготовил проект закона об условиях работы врачебных комиссий, которые придут на замену МСЭК. Среди новаций — цифровизация, возможность заочной оценки и предотвращение коррупционных договоренностей.

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Правительство одобрило законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и создании цифровизированной современной системы. Соответствующий документ уже планируют подать, говорится в заявлении правительства.

В тексте указано, что Документ разработали в Минздраве совместно "с пациентскими организациями и экспертами", в котором указан целый ряд изменений. В частности, вместо понятия "медико-социальная экспертиза" введен термин "оценка повседневного функционирования лица".

Также в заявлении правительства говорится, что этот законопроект предусматривает следующие изменения с 1 января следующего года:

начало работы экспертных команд по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей;

без очередей и бумажных справок — все документы будут попадать в Единую информационную систему социальной сферы;

до момента оценивания ни врачи, ни пациенты не будут знать никаких данных друг о друге для того, чтобы исключить возможность предыдущих коррупционных договоренностей;

только часть врачей будут иметь право проводить оценивание.

В заявлении Кабмина указано, что кроме МСЭК будут ликвидированы врачебно-консультативные комиссии (ВКК). Соответственно, направлять на оценку состояния здоровья будут врачи, а военнослужащих — врачи ВВК с помощью электронной системы. Команды, которые заменят МСЭК, будут работать в многопрофильных медицинских учреждениях, где "уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды".

В Минздраве уверяют, что больницы оснащены "всем необходимым для оценки и дополнительного обследования" и имеют в штате "достаточное количество профильных специалистов". Также предусматривается возможность как очного, так и заочного оценивания (дистанционно или с выездом к пациенту).

Каждый желающий, желающий получить объяснения о своем деле, сможет привлечь своего полномочного представителя. Все результаты пациента автоматически будут попадать в Единую информационную систему социальной сферы, где будет указано для дальнейших шаги по реабилитации, оценки работоспособности и назначения государственных выплат при необходимости.

В случае, если заявитель имеет желание обжаловать решение комиссии, то такое право предусмотрено в законопроекте.

Напомним Фокус писал, что ветеран раскритиковал МСЭК и топ-чиновников Украины. Олег Симороз убежден, что в Украине очень слабые методология и законодательная база по определению инвалидности.

Также мы сообщали, что в Минздраве говорят о недопущении руководителей МСЭК к должностям в обновленной системе комиссий. Между тем врачи, которые работают сейчас в МСЭК на других должностях, смогут подавать свои кандидатуры на должности в больнице.