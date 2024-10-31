"Это совковая система": ветеран раскритиковал МСЭК и топ-чиновников Украины (видео)

Как рассказал ветеран Олег Симороз, в Украине очень слабые методология и законодательная база по определению инвалидности.

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Коррупционеры в МСЭК зарабатывали миллионы при нынешней и прошлых властях. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал ветеран Олег Симороз.

По его словам, большинство разоблачений связаны с журналистской деятельностью.

Олег Симороз о скандалах с МСЭК

"Я рад, что хотя бы на государственном уровне мы начали понимать, что такая ситуация по всей стране с МСЭК, а не просто Хмельнитчина начала "болеть" коррупцией. МСЭК — это те люди, которые зарабатывают на бедах украинцев, и отмазывают людей, которые откупаются от службы", — рассказал Симороз.

По его словам, после "красивых" видеообращений президента Владимира Зеленского и "сериалов" СНБО, нужно смотреть на реальные факты и действия, которых нет. Так, бывшего генпрокурора Андрея Костина или министра здравоохранения Виктора Ляшко не взяли под стражу.

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"6 миллионов долларов наличных — это заработано не за 1–3 года. Расценки мы все прекрасно знаем. У меня вопрос — что с теми, кто ее покрывал? Любим говорить, что рыба гниет с головы. Рыба — больна вся. Система — больна вся. Но, чтобы вылечить рыбу, то надо лечить ее с головы", — отметил ветеран.

Симороз заявил, что нет криминальной ответственности для топ-чиновников. При этом ветераны и военнослужащие пытались донести до руководства, что происходит с системой МСЭК.

"Я писал тогда сообщения. И господин Ляшко еще год назад тогда сказал, что все будет меняться. Вот это "меняться" привело к тому, что у нас раскладывают на всю страну наличные на кровати у руководительницы одной из областей", — отметил ветеран.

Он заявил, что топ-менеджером в Украине, которые отвечает за всех чиновников, является президент Владимир Зеленский.

"Параллельно с этим, кроме того, что нет ответственности для этих топ-чиновников, народу сейчас рассказывают о реформировании этой истории", — отметил ветеран.

По его словам, в Украине уже переименовывали милицию в полицию, а военкоматы в ТЦК и СП. Однако это не изменило системы.

"Та же судьба, к сожалению, будет ожидать МСЭК. Потому что, как в приведенных мною примерах, так и здесь не исследуется причина коррупционных преступлений; не проводится антикоррупционная экспертиза; не определяется, почему эти должностные лица имели возможность злоупотреблять служебным положением, получать неправомерные выгоды и так влиять и фальсифицировать данные", — расскзаал Симороз.

Он заявил, что в Украине очень слабые методология и законодательная база по определению инвалидности. Речь идет о нормативно-правовых актах, которые это регулируют.

"Там во 2 и 3 группе инвалидности можно по своему усмотрению все расписывать", — отметил он.

По словам Симороза, врачи могут принимать решения единолично по своему усмотрению. В Украине можно было бы увеличить контроль, провести настоящую реформу, сделать публичными центры предоставления услуг МСЭК, дать доступ журналистам.

"Этого всего нет. Мы теперь МСЭКи называем "экспертизы при кластерах в больнице", это те же врачи. Даже если все это будет цифровизировано, то мы в армии уже все прошли. Теперь полковник-военком, который хочет что-то украсть, может быстрее получить деньги, потому что документы быстрее ходят. Здесь же проблема не в скорости, даже не в бюрократии. Проблема глубже — в системе. МСЭКи — это "совковая" системная история, которая десятками лет нарабатывалась", — заявил ветеран.

Ранее в Минздраве сообщили, что руководителей МСЭК не допустят к должностям в обновленной системе врачебных комиссий. Между тем врачи, которые работают сейчас в МСЭК на других должностях, смогут подавать свои кандидатуры на должности в больнице.