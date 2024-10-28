"Откупятся" штрафами и выйдут на свободу. Миллионеров из МСЭК проверяют, что им грозит

Многие чиновники во время войны стали еще богаче: из 25 глав областных МСЭК официально миллионерами стали 18 человек. Но в Украине за незаконное обогащение наказывают тюрьмой лишь исполняющих властные функции. Фокус выяснил, останутся ли работники МСЭК на свободе, поделившись частью нажитого.

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Оформление фиктивной инвалидности в Украине приносит миллионы долларов и мгновенно превращает простого чиновника в богача. Правило доказано главами ныне ликвидированных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Журналисты выяснили, что из 25 глав областных МСЭК официально оказались миллионерами 18 человек.

Самая богатая — угодившая в известный скандал глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, на которую завели уголовное дело. В 2023 году она задекларировала 661,5 тысяч гривен зарплаты и 166 тысяч гривен пенсии, на ее банковских счетах было 678 тысяч гривен, 15,5 тысяч долларов и 32,5 тысячи евро. Наличными чиновница хранила 15,2 миллионов гривен и 160 тысяч долларов.

Семья главы МСЭК владеет 16 домами, тремя квартирами и 40 земельными участками. В разгар пандемии коронавируса Крупа приобрела Porsche Cayenne 2019 года за 2,5 миллионов гривен. Но это только известная часть богатства. Правоохранители выяснили, что глава Хмельницкой МСЭК обзавелась недвижимостью в Австрии, Испании и Турции, а на ее валютных счетах за рубежом лежит около 2,3 миллиона долларов. В декларациях об этих доходах нет ни слова.

Целое состояние заработали главный врач Винницкой областной МСЭК Юлия Даниленко и глава Львовской МСЭК Владимир Решота. Первая официально за 2023 год получила 221,5 тысяч гривен зарплаты. Вместе с мужем Сергеем врач задекларировала 981 тысяч гривен дохода от ООО "Энера Винница" — фирма торгует электроэнергией и входит в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

Семье принадлежит дом площадью 196,7 кв. метров в Виннице, четыре квартиры общей площадью 225,2 кв. метров и 25 земельных участков площадью 16,1 гектар. Автопарк чиновницы включает Tesla Model 3 2019 года, Mitsubishi Pajero 2016 года и Mitsubishi Outlander 2021 года.

Тройку богачей замыкает Владимир Решота, из Львова с годовой зарплатой около 500 тысяч гривен и почти с 4 миллионами гривен "других доходов". В банках Решота хранит 458,5 тысяч гривен, а наличными — 252,2 тысяч гривен, 5 тысяч долларов и 8 тысяч евро. Семья главы МСЭК Львовской области владеет тремя квартирами общей площадью 216,8 кв. метров во Львове и тремя земельными участками площадью 1,7 гектар.

В 2023 году Решота приобрел очередную квартиру площадью 80,6 кв. метров во Львове за 3,9 миллиона гривен. Жилье досталось ему на основании договора о переводе долга от гражданина Ивана Думича.

Законы не позволяют: почему работникам МСЭК не грозит тюрьма за незаконное обогащение?

Истории массовых обогащений глав областных МСЭК наносят сокрушительный удар по системе антикоррупционной реформы в Украине. Именно на нее несколько лет активно делали ставку западные партнеры и вкладывали колоссальные средства, делают выводы авторы расследования.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик заявлял, что декларация Татьяны Крупы имела самый высокий показатель риска, но это не помешало ей успешно пройти проверку. Специалисты агентства не могли проверять ее наличные, если о них нет сведений в декларации.

"НАПК не могло прийти и посмотреть, что лежит в ее тумбочке", — признавал он.

Татьяна Крупа около месяца пребывает в киевском СИЗО. Что удивительно, чиновница остается на своей должности, но право подписи главы Хмельницкой МСЭК передали врачу-хирургу Юрию Бевзюку. Конфисковать имущество руководителей МСЭК невозможно, им грозит лишь статья о недостоверном декларировании.

Чтобы этих людей можно было привлечь к ответственности за незаконное обогащение и необоснованные активы, надо менять Уголовный и Гражданско-процессуальные кодексы. НАПК уже работает над изменениями, говорил Павлущик.

Согласно нормам действующего законодательства, привлечь к уголовной ответственности за незаконное обогащение можно лишь чиновников, выполняющих функции государства или местного самоуправления. Это предусмотрено статьей 368-5 УК Украины, пояснила Фокусу заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

Активы чиновников могут быть признаны судом необоснованными по статьям 290-292 Гражданского процессуального кодекса Украины. НАПК в пределах полномочий не может составлять документы, которые стали бы основанием для конфискации судом средств или активов указанной категории лиц.

"Чтобы таких лиц (работников МСЭК, — ред.) можно было привлечь к ответственности за незаконное обогащение или конфисковать по специальной процедуре гражданской конфискации необоснованные активы, следует внести изменения в Уголовный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины", — отмечает нардеп.

Суд может конфисковать имущество в собственность государства у глав и членов МСЭК, если их коррупционные преступления признаются особо тяжкими или подрывающими основы национальной и общественной безопасности по статьям 59 "Конфискация имущества" и 96-1 "Специальная конфискация" УК Украины.

ГБР проверяет справки по инвалидности у ​​всех должностных лиц и за злоупотребления будут открывать уголовные производства. Подозрения могут объявлять по таким статьям: подделка документов, мошенничество, незаконное обогащение и участие в организованной преступной группировке, добавила Мошенец.

Дороги идут в Минздрав: куда приведет расследование преступлений членов МСЭК

Чиновники МСЭК, прокуроры и прочие клиенты — это вершина айсберга. Если расследовать эту сферу глубже, обнаружатся их связи с Министерством охраны здоровья. Именно МОЗ контролирует деятельность МСЭК, напоминает старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

Но такие связи расследоваться не будут. В качестве показательного примера могут уволить еще пару-тройку топ-чиновников с фиктивными инвалидностями, добавил юрист.

"Снова таки, для их увольнения придется доказывать незаконность получения справок об инвалидности. Следующий больной вопрос касается возмещения незаконно нажитого благосостояния. Странно, что ни один руководитель правоохранительных органов не вспомнил об этом", — замечает Кравец в разговоре с Фокусом.

Адвокат считает, что если справки об инвалидности подделывались, не нужно вносить изменения в Уголовный кодекс Украины для изъятия незаконно нажитых активов. К обычным гражданам Украины часто обращаются с исками о незаконно полученных средствах в рамках уголовных дел, это давно установившаяся практика.

"Исполнительная служба обычно решает, отбирать имущество, или нет", — добавил он.

Напомним, Государственная налоговая служба решила проверить оформление инвалидности среди своих чиновников. По итогам пришлось уволить 16 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября решил ликвидировать все МСЭК. Комиссии будут работать до 31 декабря, далее их функции передадут кластерным и сверхкластерным больницам.