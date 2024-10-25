У руководителей налоговой обнаружили фиктивные инвалидности: 16 из 17 человек увольняются, — нардеп

Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что только один из 17 региональных чиновников получил инвалидность в результате ранения на фронте.

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Государственная налоговая служба провела проверку среди своих должностных лиц, которые оформили инвалидность после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ее результатом стало увольнение 16 из 17 человек. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в пятницу, 25 октября.

По его информации, в течение двух дней налоговая проанализировала материалы по руководству, включая региональные подразделения, чтобы проверить правомерность оформления инвалидности. Было выявлено, что только один из 17 должностных лиц, оформивших ее, получил инвалидность вследствие ранения на фронте.

Гетманцев заявил, что 15 из них "приняли волевое и честное решение оставить службу". Однако один чиновник из Чернигова решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти".

Фото: Скриншот

Депутат добавил, что если чиновник, о котором он написал, не уволится, то он обратится к правоохранителям и обнародует его имя. Однако впоследствии Гетманцев сообщил, что "вопрос закрыт" и все 16 должностных лиц оставили службу.

Фото: Скриншот

Напомним, 22 октября генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

22 октября глава СБУ Василий Малюк сообщил, что 64 должностных лица МСЭК получили подозрение по результатам проверок. В общем отменено более 4 тысяч выводов об инвалидности.

До 31 декабря в Украине должны ликвидировать МСЭК. Президент Владимир Зеленский соответствующий указ № 732/2024.

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