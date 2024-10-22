Из-за "инвалидностей" прокуроров: генпрокурор Костин подал в отставку

По словам Андрея Костина, в ведомстве сложилась аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Он поблагодарил за доверие президента и парламент, но заявил, что в сложившейся ситуации будет правильным сложить полномочия.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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Пресс-служба ведомства привела сообщение Костина, в котором он говорит о своем увольнении на фоне разбирательств по поводу фальшивых инвалидностей, которые выдавались служащим прокуратур.

В сообщении сказано, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно "очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов". По словам Костина, в данный момент на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

"Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины. Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность", — говорится в обращении Костина.

Генеральный прокурор поблагодарил президента и Верховную Раду Украины за оказанное ему доверие.

"Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора", — резюмировал Костин.

Напомним, согласно сообщениям в СМИ, Татьяна Крупа, глава медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области, которую подозревают в незаконном обогащении, оформила инвалидность второй группы для 49 сотрудников областной прокуратуры, включая областного прокурора Алексея Олейника. После этого Офис Генерального прокурора начал расследование, а президент Владимир Зеленский заявил о скором ожидании решений от правоохранительных органов.

После обнародования расследования, генеральный прокурор уволил главу Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника. 7 октября руководительницу областной МСЭК Татьяну Крупу отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.