В основном начальство: каждый пятый прокурор получает пенсионные выплаты, — СМИ (инфографика)

Анализ данных деклараций показал, что среди рядовых прокуроров лишь 19% указывают пенсии, тогда как среди руководителей этот показатель достигает 38%. При этом в Хмельницкой области число пенсионеров-прокуроров превышает 30%.

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В органах прокуратуры в Украине 20% сотрудников получают пенсионные выплаты, а среди руководящего состава данный показатель достигает 38%. Об этом говорится в материале "Экономической правды".

Журналисты проанализировали открытые данные 8070 деклараций прокуроров за 2023 год, что составляет примерно 87% от общего числа прокуроров в стране, и установили, что 20% из них получают пенсию. Наибольшее количество прокуроров с пенсионными выплатами зафиксировано в Хмельницкой области, где их более 30%. На втором месте находится Черкасская область, а наименьшая доля пенсионеров среди прокуроров наблюдается в Киеве и области.

Сколько прокуроров получают пенсии в Украине

Для сравнения, издание проанализировало около 10 тысяч деклараций сотрудников других силовых структур (Национальная полиция, БЭБ, НАБУ, ГБР и т. д.) и выяснила, что доля пенсионеров, что является одним из признаков наличия группы инвалидности, не превышает 1,8%. В прокуратуре же каждый пятый прокурор указал на наличие пенсионных выплат.

Это различие, по мнению издания, объясняется тем, что сотрудники прокуратуры имеют право на получение пенсии по выслуге лет независимо от возраста, если у них есть 25 лет стажа, включая 15 лет работы на соответствующих должностях. Размер пенсии составляет 60% от месячного заработка, но не превышает 10 прожиточных минимумов (29,2 тысячи гривен).

Однако штат прокуратуры за последние десять лет сократился вдвое, в то время как число пенсионеров увеличилось на 30% после начала войны. Журналисты отмечают, что это резкое увеличение численности пенсионеров нельзя объяснить естественным процессом выслуги лет, что может свидетельствовать о наличии поддельных групп инвалидности.

По информации источников из экономического блока правительства, всего около 10% пенсионеров, получающих выплаты по закону "О прокуратуре", имеют инвалидность.

Издание также указывает, что среди рядовых прокуроров лишь 19% деклараций содержат информацию о получении пенсии, в то время как среди руководителей этот показатель составляет 38%.

"Средняя пенсия работника прокуратуры составляет 199 тыс грн в год или 16,6 тыс грн в месяц. А еще наличие пенсии по инвалидности дает преимущества при трудоустройстве и перемещении с должности на должность и уменьшает вероятность увольнения. Так что преодолеть эту проблему будет не просто", — говорится в материале.

Незаконная инвалидность прокуроров

Напомним, согласно сообщениям в СМИ, Татьяна Крупа, глава медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области, которую подозревают в незаконном обогащении, оформила инвалидность второй группы для 49 сотрудников областной прокуратуры, включая областного прокурора Алексея Олейника. После этого Офис Генерального прокурора начал расследование, а президент Владимир Зеленский заявил о скором ожидании решений от правоохранительных органов.

Журналисты проанализировали судебные решения и установили, что, несмотря на множество уголовных дел, ни один из членов МСЕК не понес наказания с начала полномасштабной войны. Большинство из них получили лишь легкие наказания, такие как штрафы в десятки тысяч гривен или условные сроки.

Как писал Фокус в рубрике новости Украины, Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии. Подозреваемая находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Государственное бюро расследований занимается изучением списков людей, которые были найдены в ходе обысков в рабочем кабинете Татьяны Крупы. Все мужчины из семьи чиновницы оформили инвалидность, что позволило им получить отсрочку от мобилизации и право на выезд за пределы Украины.