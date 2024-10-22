Через "інвалідності" прокурорів: генпрокурор Костін подав у відставку

За словами Андрія Костіна, у відомстві склалася аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Він подякував за довіру президенту та парламенту, але заявив, що в цій ситуаці буде правильним скласти повноваження.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

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Пресслужба відомства навела повідомлення Костіна, у якому він говорить про своє звільнення на тлі розглядів щодо фальшивих інвалідностей, які видавали службовцям прокуратур.

У повідомленні сказано, що президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо "очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів". За словами Костіна, наразі на всіх рівнях у державі тривають перевірки, розслідують кримінальні провадження.

"Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідності, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, а й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність", — йдеться у зверненні Костіна.

Генеральний прокурор подякував президенту і Верховній Раді України за надану йому довіру.

"Але в цій ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", — резюмував Костін.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями у ЗМІ, Тетяна Крупа, голова медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оформила інвалідність другої групи для 49 працівників обласної прокуратури, включно з обласним прокурором Олексієм Олійником. Після цього Офіс Генерального прокурора почав розслідування, а президент Володимир Зеленський заявив про швидке очікування рішень від правоохоронних органів.

Після оприлюднення розслідування, генеральний прокурор звільнив голову Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника. 7 жовтня керівницю обласної МСЕК Тетяну Крупу відправили під варту на два місяці з можливістю внесення застави в 500 млн гривень.