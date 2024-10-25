У керівників податкової виявили фіктивні інвалідності: 16 із 17 осіб звільняються, — нардеп

Очільник парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що лише один із 17 регіональних посадовців отримав інвалідність внаслідок поранення на фронті.

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Державна податкова служба провела перевірку серед своїх посадовців, які оформили інвалідність після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її результатом стало звільнення 16 з 17 осіб. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у п'ятницю, 25 жовтня.

За його інформацією, впродовж двох днів податкова проаналізувала матеріали щодо керівництва, включно з регіональними підрозділами, аби перевірити правомірність оформлення інвалідності. Було виявлено, що лише один з 17 посадовців, які оформили її, отримав інвалідність внаслідок поранення на фронті.

Гетманцев заявив, що 15 з них "прийняли вольове та чесне рішення залишити службу". Однак один посадовець із Чернігова вирішив цього не робити в надії на зв'язки з "кимось у владі".

Фото: Скриншот

Депутат додав, що якщо посадовець, про якого він написав, не звільниться, то він звернеться до правоохоронців та оприлюднить його ім'я. Проте згодом Гетманцев повідомив, що "питання закрите" і всі 16 посадовців залишили службу.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 жовтня генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

22 жовтня голова СБУ Василь Малюк повідомив, що 64 посадовці МСЕК отримали підозру за результатами перевірок. Загалом скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

До 31 грудня в Україні мають ліквідувати МСЕК. Президент Володимир Зеленський відповідний указ № 732/2024.

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