Прокурори в процесі отримання інвалідності використовували лазівку закону 2001 року, — нардеп (відео)

За словами нардепки Інни Совсун, ніхто не має таких виплат за інвалідність, як прокурори. Тому зараз розробляється законопроєкт, який прикриє лазівку.

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Прокурори, які отримували інвалідність, використовували лазівку в Законі, яка була ще з 2001 року. Про це розповіла народна депутатка України від фракції "Голос" Інна Совсун в ефірі "Київ24".

"Ця норма з’явилася у 2001 році. З 2001 року прокурори, й тільки прокурори, мали цю лазівку. Ніхто не має таких виплат за групу інвалідності, як прокурори. І це чому так сталося? Тут відповідь мені дуже очевидна. Тому, що можуть. Тому, що вони могли це пролобіювати й це вписати в законодавство", — наголосила Інна Совсун.

Нардепка додала, що ця норма прописана саме в законі про прокуратуру, а не в пенсійному чи законодавстві про страхування.

"Якщо ви зайдете на сайт пенсійного фонду подивитись загальну сторінку про виплату пенсій за інвалідність, то ви побачите там три окремі категорії — це військовослужбовці, це чорнобильці та прокурори. Там немає нікого іншого. І ані у військовослужбовців, ані у чорнобильців такого розміру виплат немає, як у прокурорів", — зазначила вона.

За словами Інни Совсун, наразі вже розроблений законопроєкт, який передбачає прибрати цю норму закону та створити передумови для повернення незаконно виплачених коштів. Документ вже поданий на реєстрацію.

Прокурори з інвалідністю: що передувало

Нагадаємо, на початку жовтня 2024 року правоохоронці затримали керівницю медкомісії Тетяну Крупу. Під час обшуку у неї виявили близько 6 млн дол. готівкою. Згодом з'ясувалося, що сімейство керівниці має три квартири за кордоном та квартиру у елітному будинку у Києві. Потім виявилося, що вона оформила "інвалідність" для майже 50 прокурорів на Хмельниччині.

Пізніше стало відомо, що в органах прокуратури в Україні 20% співробітників отримують пенсійні виплати, а серед керівного складу цей показник сягає 38%. Водночас у Хмельницькій області кількість пенсіонерів-прокурорів перевищує 30%.

За результатами перевірок СБУ, 64 посадовці МСЕК отримали підозру та скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. За словами президента України Володимира Зеленського, є сотні необґрунтованих інвалідностей серед чиновників.

Через "інвалідності" прокурорів генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Він зазначив, що у відомстві склалася аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.