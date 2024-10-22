В основному начальство: кожен п'ятий прокурор отримує пенсійні виплати, — ЗМІ (інфографіка)

Аналіз даних декларацій показав, що серед рядових прокурорів лише 19% вказують пенсії, тоді як серед керівників цей показник сягає 38%. При цьому в Хмельницькій області кількість пенсіонерів-прокурорів перевищує 30%.

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В органах прокуратури в Україні 20% співробітників отримують пенсійні виплати, а серед керівного складу цей показник сягає 38%. Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

Журналісти проаналізували відкриті дані 8070 декларацій прокурорів за 2023 рік, що становить приблизно 87% від загальної кількості прокурорів у країні, і встановили, що 20% із них отримують пенсію. Найбільша кількість прокурорів із пенсійними виплатами зафіксована у Хмельницькій області, де їх понад 30%. На другому місці — Черкаська область, а найменша частка пенсіонерів серед прокурорів спостерігається в Києві та області.

Скільки прокурорів отримують пенсії в Україні

Для порівняння, видання проаналізувало близько 10 тисяч декларацій співробітників інших силових структур (Національна поліція, БЕБ, НАБУ, ДБР тощо) і з'ясувало, що частка пенсіонерів, що є однією з ознак наявності групи інвалідності, не перевищує 1,8%. У прокуратурі ж кожен п'ятий прокурор вказав на наявність пенсійних виплат.

Ця відмінність, на думку видання, пояснюється тим, що співробітники прокуратури мають право на отримання пенсії за вислугою років незалежно від віку, якщо мають 25 років стажу, включно з 15 роками роботи на відповідних посадах. Розмір пенсії становить 60% від місячного заробітку, але не перевищує 10 прожиткових мінімумів (29,2 тисячі гривень).

Однак штат прокуратури за останні десять років скоротився вдвічі, тоді як кількість пенсіонерів збільшилася на 30% після початку війни. Журналісти зазначають, що це різке збільшення чисельності пенсіонерів не можна пояснити природним процесом вислуги років, що може свідчити про наявність підроблених груп інвалідності.

За інформацією джерел з економічного блоку уряду, всього близько 10% пенсіонерів, які отримують виплати за законом "Про прокуратуру", мають інвалідність.

Видання також вказує, що серед пересічних прокурорів лише 19% декларацій містять інформацію про отримання пенсії, тоді як серед керівників цей показник становить 38%.

"Середня пенсія працівника прокуратури становить 199 тис. грн на рік або 16,6 тис. грн на місяць. А ще наявність пенсії по інвалідності дає переваги при працевлаштуванні та переміщенні з посади на посаду і зменшує ймовірність звільнення. Тож подолати цю проблему буде не просто", — ідеться в матеріалі.

Незаконна інвалідність прокурорів

Нагадаємо, згідно з повідомленнями у ЗМІ, Тетяна Крупа, голова медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оформила інвалідність другої групи для 49 працівників обласної прокуратури, включно з обласним прокурором Олексієм Олійником. Після цього Офіс Генерального прокурора почав розслідування, а президент Володимир Зеленський заявив про швидке очікування рішень від правоохоронних органів.

Журналісти проаналізували судові рішення і встановили, що, попри безліч кримінальних справ, жоден із членів МСЕК не зазнав покарання від початку повномасштабної війни. Більшість із них отримали лише легкі покарання, як-от штрафи в десятки тисяч гривень або умовні терміни.

Як писав Фокус у рубриці новини України, Печерський районний суд Києва заарештував на 60 діб керівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії. Підозрювана перебуває під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань займається вивченням списків людей, які були знайдені під час обшуків у робочому кабінеті Тетяни Крупи. Усі чоловіки із сім'ї чиновниці оформили інвалідність, що дало їм змогу отримати відстрочку від мобілізації та право на виїзд за межі України.