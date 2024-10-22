"Не тільки прокурори": є сотні необґрунтованих інвалідностей серед чиновників, — Зеленський

За словами глави держави, проблема не тільки в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, а й у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, не можуть отримати відповідний статус.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення ліквідувати систему медико-соціальних експертиз в Україні. У себе в Telegram він заявив, що підписав відповідний указ після зустрічі з представниками РНБО.

"Це не тільки, до речі, прокурори", — зазначив глава держави.

За його словами, є сотні таких фактів, вочевидь, необґрунтованих інвалідностей у посадових осіб митниці, податкової, у системі Пенсійного фонду, у місцевих адміністраціях. Водночас з усім цим потрібно ретельно й оперативно розібратися, а система МСЕК має бути ліквідована.

"Але для реальних і системних змін потрібно провести повну цифровізацію всіх етапів роботи зі встановлення інвалідності. Чиновникам — у Мінцифрі, у цифровій команді Міністерства оборони — є кому забезпечити відповідні зміни", — заявив президент.

За його словами, проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, а й у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність — зокрема, у бойових діях — часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Ба більше, щоб виправити ситуацію часу небагато.

Зеленський заявив, що має бути і персональна відповідальність, і кадрові рішення щодо цієї ситуації в центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

"Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які "організували" собі інвалідності", — зазначив президент.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що за результатами перевірок 64 посадовці МСЕК отримали підозру. Крім цього, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Так, до 8 організованих злочинних угруповань у різних регіонах України входили представники МСЕК. Наразі вони припинили свою діяльність.