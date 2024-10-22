"Не только прокуроры": есть сотни необоснованных инвалидностей среди чиновников, — Зеленский

По словам главы государства, проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, не могут получить соответствующий статус.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение ликвидировать систему медико-социальных экспертиз в Украине. У себя в Telegram он заявил, что подписал соответствующий указ после встречи с представителями СНБО.

"Это не только, кстати, прокуроры", — отметил глава государства.

По его словам, есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. При этом со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться, а система МСЭК должна быть ликвидирована.

"Но для реальных и системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности. Чиновникам — в Минцифре, в цифровой команде Министерства обороны — есть кому обеспечить соответствующие изменения", — заявил президент.

По его словам, проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность — в частности, в боевых действиях — часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Более того, чтобы исправить ситуацию времени немного.

Зеленский заявил, что должна быть и персональная ответственность и кадровые решения касательно этой ситуации в центральных органах власти — по вертикали контроля за МСЭК.

"Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем "организовавшим" себе должностным лицам инвалидности", — отметил президент.

Напомним, в СБУ заявили, что по результатам проверок 64 должностных лица МСЭК получили подозрение. Кроме этого, отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности. Так, в 8 организованных преступных группировок в разных регионах Украины входили представители МСЭК. Сейчас они прекратили свою деятельность.