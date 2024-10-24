Прокуроры при получении инвалидности использовали лазейку закона 2001 года, — нардеп (видео)

По словам нардепа Инны Совсун, никто не имеет подобных выплат за инвалидность, как у прокуроров. Поэтому сейчас разрабатывается законопроект, который прикроет лазейку.

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Прокуроры, которые получали инвалидность, использовали лазейку в законе, которая была еще с 2001 года. Об этом рассказала народный депутат Украины от фракции "Голос" Инна Совсун в эфире "Киев24".

"Эта норма появилась в 2001 году. С 2001 года прокуроры, и только прокуроры, имели эту лазейку. Никто не имеет таких выплат за группу инвалидности, как прокуроры. И это почему так произошло? Здесь ответ мне очень очевиден. Потому, что могут. Потому что они могли это пролоббировать и это вписать в законодательство", — отметила Инна Совсун.

Нардеп добавила, что данная норма прописана именно в законе о прокуратуре, а не в пенсионном или законодательстве о страховании.

"Если вы зайдете на сайт пенсионного фонда посмотреть общую страницу о выплате пенсий по инвалидности, то вы увидите там три отдельные категории — это военнослужащие, это чернобыльцы и прокуроры. Там нет никого другого. И ни у военнослужащих, ни у чернобыльцев такого размера выплат нет, как у прокуроров", — отметила она.

По словам Инны Совсун, сейчас уже разработан законопроект, который предусматривает убрать эту норму закона и создать предпосылки для возврата незаконно выплаченных средств. Документ уже подан на регистрацию.

Прокуроры с инвалидностью: что предшествовало

Напомним, в начале октября 2024 года правоохранители задержали руководительницу медкомиссии Татьяну Крупу. Во время обыска у нее обнаружили около 6 млн долл. наличными. Впоследствии выяснилось, что семейство руководительницы имеет три квартиры за рубежом и квартиру в элитном доме в Киеве. Впоследствии оказалось, что она оформила "инвалидность" для почти 50 прокуроров в Хмельницкой области.

Впоследствии стало известно, что в органах прокуратуры в Украине 20% сотрудников получают пенсионные выплаты, а среди руководящего состава этот показатель достигает 38%. При этом в Хмельницкой области количество пенсионеров-прокуроров превышает 30%.

По результатам проверок СБУ 64 должностных лица МСЭК получили подозрение и отменено более 4 тыс. выводов об инвалидности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, есть сотни необоснованных инвалидностей среди чиновников.

Из-за "инвалидности" прокуроров генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Он отметил, что в ведомстве сложилась аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.