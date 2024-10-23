Зеленский упразднил МСЭК. Где военным и гражданским оформить инвалидность?

Кластерные больницы заменят оскандалившиеся медико-социальные экспертные комиссии. Тысячи военных и гражданских рискуют оказаться в подвешенном состоянии: инвалидность не оформят без профильной госструктуры. Фокус выяснил, как действовать в новых реалиях и спасет ли диджитализация от коррупции.

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Количество и масштабы коррупционных скандалов с должностными лицами медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) возрастают. У специалистов со скромными зарплатами правоохранители находили миллионы долларов наличными, дорогие украшения, автомобили. По итогам расследований часто выяснялось, что работники МСЭК владеют роскошной недвижимостью в Украине и за границей.

Показательным круговой коррупции в медицинской сфере стала Хмельницкая область. Сначала главу областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, главу местного Пенсионного фонда разоблачают на незаконном обогащении. Далее выясняется, что Крупа оформила инвалидность 49 прокурорам Хмельницкой области — и это стало последней каплей. После скандала с прокурорами увольняется по собственному желанию глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, а позже и генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Центральная власть начинает действовать решительно: президент Владимир Зеленский 22 октября созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за многократных злоупотреблений чиновников и ликвидирует все комиссии. Отдельно глава государства критикует главу Министерства здравоохранения Виктора Ляшко и министра социальной политики Оксану Жолнович за "очень неубедительные доклады" по коррупции в МСЭК.

В свою очередь Ляшко заявил, что не собирается в отставку на фоне скандалов вокруг медико-социальных экспертных комиссий. Заявление написать проще, чем реформировать структуру, а руководители МСЭК не находятся в его подчинении, убежден министр.

Будущее МСЭК: заработает ли новая система быстро?

Медико-социальные экспертные комиссии к 1 январю 2025 года приостановят деятельность как отдельные юридические лица. Центральную МСЭК хотят ликвидировать до конца текущей недели. Руководители комиссий больше не должны занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения, убежден Виктор Ляшко.

"Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу подчиненного института в Днепре. Мы видели, что центральная МСЭК — только визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", — объяснил министр.

Все функции МСЭК получат кластерные и сверхкластерные больницы. Эти учреждения имеют минимум 20 направлений оказания медпомощи и подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). Благодаря этому можно отследить, какой врач, когда и какой диагноз поставил, а также проведенные исследования.

В связи с наведением порядка в системе присвоения инвалидности нужно исключить эксперименты над людьми. Многим получившим ранения военным или гражданским потребуется скорое оформление инвалидности, но соответствующей структуры не окажется, подчеркивает президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"В Украине за день происходят сотни ДТП, люди травмируются из-за разных несчастных случаев. А новый орган, оформляющий справки, появится лишь через два с лишним месяца. Столь важные социальные вопросы требуют предварительной отработки работы нового механизма. Дайте людям выбор: пользоваться плохой старой системой или другой, но менее известной", — поясняет специалист Фокусу.

За два с лишним месяца, по оценкам специалиста, не удастся наладить четкую работу системы. Десятки тысяч людей окажутся в подвешенном состоянии.

"Работающий с пациентами и документами персонал должен натренироваться. Возьмите любую область и проведите опыт: внедрите новую структуру, пусть она покажет эффективность", — рассуждает Сердюк.

Ехать в кластерную больницу человеку с инвалидностью, нуждающегося в домашнем уходе, и подтверждать инвалидность может быть крайне неудобно. Временным выходом может стать автоматическое признание инвалидности для человека пенсионного возраста с явно выраженными физическими проблемами.

Минусы "диджитализации инвалидности"

Ликвидация МСЭК, по мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, скроет виновных в коррупционных преступлениях. Кроме этого, лишившиеся инвалидности, но имеющие соответствующие медобследования и экспертизы подадут иски к государству.

"Куда денутся все документы после упразднения структуры? Начнутся проверки законности присвоения степеней инвалидности, но концов уже не найдут", — предполагает юрист в общении с Фокусом.

Адвокат вспоминает историю с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) под предлогом борьбы с коррупцией. Зеленский называл этот орган "коррупционным клещом", а премьер Денис Шмыгаль — "корнем коррупции". По итогу полномочия ГАСИ передали Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), но коррупция в строительной сфере так и осталась.

"Что-то принципиально в строительной сфере изменилось? Просто вывеска и название госоргана. Стратегическое видение реформ у властей не наблюдается. Остается много вопросов: что делать инвалидам в период отсутствия МСЭК? Нам все равно нужен орган, устанавливающий инвалидность или степень пригодности. Нельзя диджитализировать инвалидность, ведь каждый вопрос тут индивидуален", — отмечает юрист.

Кравец вспомнил историю с диджитализацией воинского учета: повестки начали получать действующие военные, забронированные сотрудники критически важных предприятий или имеющие отсрочку от призыва в армию.

"Какой смысл повторно вызывать человека в ТЦК, если он вчера проходил ВВК и получил отсрочку? Создается очередной раз видимость работы и якобы работу процесса цифровизации", — подытожил Кравец.

Напомним, фальшивые степени инвалидности массово выдавались не только прокурорам, но и чиновникам таможни, налоговой, Пенсионного фонда и местных администраций. В СБУ ранее говорили, что 64 должностных лица МСЭК получили подозрения.

Фокус ранее писал, что в 2023 году инвалидность оформляли в основном мужчины. При этом мужчин и женщин с инвалидностью в возрасте от 40 до 60 лет вдвое больше, чем молодых людей.