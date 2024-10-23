Андрей Костин подал в отставку: в чем была главная ошибка генпрокурора, кто его заменит

Андрей Костин вел активную публичную деятельность, часто ездил заграницу и забыл про контроль над Офисом генпрокурора. Топ-чиновник повторил ошибку бывшего министра обороны Алексея Резникова и главы МИД Дмитрия Кулебы, а скандалы с "инвалидизацией" прокуроров стали последней каплей, говорят опрошенные Фокусом политологи.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку из-за скандалов с фальшивыми инвалидностями. Региональные прокуроры массово оформляли себе справки: только в Хмельницкой области 49 человек получили инвалидность 2-й группы. Решения оформляла глава областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, у которой во время обысков нашли почти $6 миллионов наличными и немало драгоценностей.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин стал новым генеральным прокурором в июле 2022 года, сменив на посту Ирину Венедиктову. Таким образом он стал 22-м генпрокурором в истории Украины. После отставки его обязанности будет исполнять первый заместитель Алексей Хоменко.

Скандал вокруг "инвалидизации" прокуроров привел к ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по стране. Костин признал коррупцию в системе прокуратуры и поддержал идею президента Владимира Зеленского отменить незаконные решения о предоставлении инвалидности и выплатах пенсионных начислений.

Зеленский, комментируя массовое оформление прокурорами инвалидности, заявил о политической ответственности генпрокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.

Установленные 49 прокуроров указали в декларациях суммы пенсий более 54 миллиона гривен, некоторые оформлялиcь с 2016 года. Если докажут незаконность выплат, от прокуроров могут потребовать вернуть их. Сложившуюся ситуацию с присвоением инвалидностей Костин назвал аморальной, на всех уровнях идут проверки и расследуются уголовные производства.

Много играл на публику: в чем была главная ошибка Костина, кто его заменит

Слухи об увольнении Костина ходили еще с весны 2024 года. В Офисе президента якобы рассматривали назначение Костина послом в Нидерланды при согласии западных партнеров, чтобы он сосредоточился на работе над международным трибуналом по преступлениям России в Украине. Вероятным преемником Костина считали главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Генпрокурор убегал от решений задач, которые в будущем могли перерасти для него в проблемы. Он много времени проводил за рубежом. Среди силовиков Костин имел даже прозвище "Турист", — говорили источники ZN.UA.

Немалую роль в отставке Костина сыграло так называемые "глубинные прокуроры", лобби внутри Генпрокуратуры. Профессиональные кадровые сотрудники создают поводы для скандалов и выживают любого политического назначенца. Тянется эта история со времен экс-генпрокуроров Юрия Луценко и Ирины Венедиктовой, объясняет Фокусу глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" политолог Владимир Фесенко.

Также Андрей Костин повторил ошибку бывшего министра обороны Алексея Резникова и главы МИД Дмитрия Кулебы. Он вел активную публичную деятельность, наладил хорошие контакты с представителями европейской юстиции, но утратил контроль над ситуацией в своем офисе.

"История в Хмельницкой области — не просто повод, это была последняя капля. Массовые нарушения вызывают крайнее недовольство, наведением порядка в прокуратуре никто не занимался. Костин не выжил в террариуме глубинной прокуратуры, но стоит заметить, что расцвет коррупции в Генпрокуратуре был в начало 2000-х годов", — комментирует политолог.

Фесенко исключает влияние главы Офиса президента Андрея Ермака на увольнение Костина. Кроме Кипера, вероятным кандидатом на пост генпрокурора может быть и глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Он был главным кандидатом на эту должность еще в 2019 году, когда меняли Руслана Рябошапку. Ионушас руководил юридической фирмой "Гелеон", которая представляла интересы студии "Квартал 95".

"У президентской команды ограничен кадровый резерв в этой сфере. Возможны кадровые рокировки или политические назначения: кто-то из близких к ОП прокуроров займет кресло, либо будет очередной политический назначенец", — добавил Фесенко.

Президент побоялся прокуроров?

Действия президента по отношению к 49 прокурорами в Хмельницкой области директор Центра социологических исследований "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко считает слишком мягкими. Наказание руководителя ведомства вместо решения проблем с другими — являются отголосками советского времени, говорит он Фокусу.

"Прокуроры выиграли, получив обещания что проведут по ним расследование. Костин не был сильным прокурором, его место займет такая же слабая фигура. В реальности все эти отставки, ничего не поменяют. Вторая сторона истории — идет не усиление Офиса генпрокурора, а ослабление этой институции", — рассуждает эксперт.

Во многом причину слабости главы Офиса генпрокурора Небоженко поясняет фактически ручным управлением системой госорганов. Однако региональным прокурорам не нужно бояться реальных наказаний, ведь это довольно богатые и влиятельные люди.

"Мы говорим о миллионерах, солидной публике. Президент боится прокуроров, ведь в случае волнений в обществе никто не прикроет центральную власть. Поэтому их держат в статусе "пенсионеров с деньгами". И еще — людей с инвалидностью в Украине трогать нельзя, это ведь аморально", — заключил он.

Напомним, 10 июня 2024 года журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование и том, как в собственности Кристины Ильницкой, девушки заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, оказался элитный коттедж на берегу реки Коник в Киеве и автомобиля Porsche Macan T 2023 года выпуска. Общая стоимость имущества составила не менее 52 миллионов гривен.

Костин заявил о начале служебного расследования по поводу имущественного положения Вербицкого 19 июня. Исходя из норм закона Украины "О прокуратуре", не было возможности отправить Вербицкого в отставку.