Зеленський скасував МСЕК. Де військовим і цивільним оформити інвалідність?

Кластерні лікарні замінять медико-соціальні експертні комісії, що оскандалилися. Тисячі військових і цивільних ризикують опинитися в підвішеному стані: інвалідність не оформлять без профільної держструктури. Фокус з'ясував, як діяти в нових реаліях і чи врятує діджиталізація від корупції.

Related video

Кількість і масштаби корупційних скандалів із посадовцями медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) зростають. У фахівців зі скромними зарплатами правоохоронці знаходили мільйони доларів готівкою, дорогі прикраси, автомобілі. За підсумками розслідувань часто з'ясовувалося, що працівники МСЕК володіють розкішною нерухомістю в Україні та за кордоном.

Показовим колом кругової корупції в медичній сфері стала Хмельницька область. Спочатку голову обласної МСЕК Тетяну Крупу та її сина, голову місцевого Пенсійного фонду викривають на незаконному збагаченні. Далі з'ясовується, що Крупа оформила інвалідність 49 прокурорам Хмельницької області — і це стало останньою краплею. Після скандалу з прокурорами звільняється за власним бажанням голова Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, а згодом і генеральний прокурор України Андрій Костін.

Центральна влада починає діяти рішуче: президент Володимир Зеленський 22 жовтня скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України через багаторазові зловживання чиновників і ліквідовує всі комісії. Окремо глава держави критикує очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка та міністерку соціальної політики Оксану Жолнович за "дуже непереконливі доповіді" щодо корупції в МСЕК.

Зі свого боку Ляшко заявив, що не збирається у відставку на тлі скандалів навколо медико-соціальних експертних комісій. Заяву написати простіше, ніж реформувати структуру, а керівники МСЕК не перебувають у його підпорядкуванні, переконаний міністр.

Майбутнє МСЕК: чи запрацює нова система швидко?

Медико-соціальні експертні комісії до 1 січня 2025 року припинять діяльність як окремі юридичні особи. Центральну МСЕК хочуть ліквідувати до кінця поточного тижня. Керівники комісій більше не повинні обіймати керівні посади в закладах охорони здоров'я, переконаний Віктор Ляшко.

"Ми до цього готувалися, зміцнюючи матеріально-технічну базу підпорядкованого інституту в Дніпрі. Ми бачили, що центральна МСЕК — тільки візуальна експертиза, потім люди прямували на клінічні бази в Дніпро та Вінницю", — пояснив міністр.

Усі функції МСЕК отримають кластерні та надкластерні лікарні. Ці заклади мають щонайменше 20 напрямів надання меддопомоги та під'єднані до електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ). Завдяки цьому можна відстежити, який лікар, коли і який діагноз поставив, а також проведені дослідження.

У зв'язку з наведенням ладу в системі присвоєння інвалідності потрібно виключити експерименти над людьми. Багатьом військовим або цивільним, які дістали поранення, знадобиться швидке оформлення інвалідності, але відповідної структури не виявиться, наголошує президент Всеукраїнської Ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

"В Україні за день відбуваються сотні ДТП, люди травмуються через різні нещасні випадки. А новий орган, що оформляє довідки, з'явиться лише через два з гаком місяці. Настільки важливі соціальні питання потребують попереднього відпрацювання роботи нового механізму. Дайте людям вибір: користуватися поганою старою системою або іншою, але менш відомою", — пояснює фахівець Фокусу.

За два з гаком місяці, за оцінками фахівця, не вдасться налагодити чітку роботу системи. Десятки тисяч людей опиняться в підвішеному стані.

"Персонал, який працює з пацієнтами і документами, повинен натренуватися. Візьміть будь-яку сферу і проведіть дослід: впровадьте нову структуру, нехай вона покаже ефективність", — міркує Сердюк.

Їхати в кластерну лікарню людині з інвалідністю, яка потребує домашнього догляду, і підтверджувати інвалідність може бути вкрай незручно. Тимчасовим виходом може стати автоматичне визнання інвалідності для людини пенсійного віку з явно вираженими фізичними проблемами.

Мінуси "діджиталізації інвалідності"

Ліквідація МСЕК, на думку старшого партнера адвокатської компанії "Кравець та Партнери" Ростислава Кравця, приховає винних у корупційних злочинах. Крім цього, ті, хто позбувся інвалідності, але мають відповідні медобстеження та експертизи, подадуть позови до держави.

"Куди подінуться всі документи після скасування структури? Почнуться перевірки законності присвоєння ступенів інвалідності, але кінців уже не знайдуть", — припускає юрист у спілкуванні з Фокусом.

Адвокат згадує історію з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) під приводом боротьби з корупцією. Зеленський називав цей орган "корупційним кліщем", а прем'єр Денис Шмигаль — "коренем корупції". У підсумку повноваження ДАБІ передали Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ), але корупція в будівельній сфері так і залишилася.

"Щось принципово в будівельній сфері змінилося? Просто вивіска і назва держоргану. Стратегічного бачення реформ у влади не спостерігається. Залишається багато питань: що робити інвалідам у період відсутності МСЕК? Нам все одно потрібен орган, що встановлює інвалідність або ступінь придатності. Не можна діджиталізувати інвалідність, адже кожне питання тут індивідуальне", — зазначає юрист.

Кравець згадав історію з діджиталізацією військового обліку: повістки почали отримувати чинні військові, заброньовані співробітники критично важливих підприємств або ті, хто має відстрочку від призову до армії.

"Який сенс повторно викликати людину в ТЦК, якщо вона вчора проходила ВЛК і отримала відстрочку? Створюється вкотре видимість роботи і нібито робота процесу цифровізації", — підсумував Кравець.

Нагадаємо, фальшиві ступені інвалідності масово видавали не тільки прокурорам, а й чиновникам митниці, податкової, Пенсійного фонду та місцевих адміністрацій. У СБУ раніше говорили, що 64 посадовці МСЕК отримали підозри.

Фокус раніше писав, що у 2023 році інвалідність оформляли переважно чоловіки. Водночас чоловіків і жінок з інвалідністю віком від 40 до 60 років удвічі більше, ніж молодих людей.