"Мы к этому готовились": Ляшко анонсировал ликвидацию Центральной МСЭК

Вопрос о ликвидации МСЭК на обсуждение СНБО вынес президент Зеленский после скандалов со злоупотреблениями чиновников с получением инвалидности.

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Центральную медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) планируют ликвидировать до конца текущей недели. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Укринформ".

"До конца этой недели мы примем распоряжение Кабинета министров Украины, которое у нас ликвидирует центральную МСЭК. Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что центральная МСЭК — это только была экспертиза визуальная, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", — подчеркнул Ляшко.

Ранее правительство поручило Виктору Ляшко не позднее чем до 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабмина, чтобы завершить реформу ликвидации МСЭК и введения новой модели.

Кроме того, по решению СНБО Ляшко уже воплотил ряд кадровых приказов об увольнении: будет уволено руководство центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, которое отвечает за координацию деятельности комиссий.

Что известно о скандалах с МСЭК

22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями чиновников с получением инвалидности.

Президент заявил, что СНБО определил перечень решений, "которые вернут справедливость", а он утвердил их указом. По его словам, есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Вместе с тем со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться, а система МСЭК должна быть ликвидирована.

А через несколько минут стало известно, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности, согласно которому Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, предусматривающий ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий.

Ранее Министерство здравоохранения провело проверки и отменило выводы об установлении инвалидности 74 военнообязанным Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы. Там разоблачили руководительницу МСЭК, а также ее сына — главу областного Пенсионного фонда — на незаконном обогащении на миллионы долларов.

Впоследствии стало известно, что правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной коррупционной схеме руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы, ведь были ее соучастниками. Так, 49 прокуроров, среди которых и областной прокурор, смогли оформить инвалидность.

Татьяна Крупа Фото: РБК-Украина

После этого руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволился с должности по собственному желанию.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что в будущем функции правоохранительных органов и медико-социальной экспертной комиссии заменит искусственный интеллект, который точно будет невозможно подкупить.