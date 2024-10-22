Невозможно подкупить: работу правоохранителей и МСЭК может заменить искусственный интеллект, — нардеп

Руслан Горбенко добавил, что на работу в МСЭК или ТЦК можно привлекать демобилизованных военных.

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В будущем функции правоохранительных органов и медико-социальной экспертной комиссии заменит искусственный интеллект, который точно будет невозможно подкупить. Об этом в эфире "Новини.LIVE" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

"В будущем, я думаю, что очень много функций наших правоохранительных органов заменит искусственный интеллект, который точно невозможно будет подкупить, в том числе 1 по системе МСЭК" — отметил Руслан Горбенко.

По его мнению, в случае привлечения к реформе Министерства цифровой трансформации Украины, то можно будет увидеть очень быстрый эффект от нее.

"И очень важно по справедливости: вот знаете, как там из окопов, чтобы ребята, демобилизуются, чтобы мы их не оставляли, а как раз привлекали в ту же прокуратуру, в тот же МСЭК или ТЦК", — добавил нардеп.

Напомним, из-за случаев участия представителей МСЭК в коррупционных схемах СБУ вместе с другими правоохранительными органами осуществляет проверку комиссий. По результатам проверок 64 должностных лица МСЭК получили подозрение, отменено более 4 тыс. выводов об инвалидности. Также СБУ разоблачила и прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок, к которым принадлежали представители МСЭК в разных регионах Украины.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК до конца года. В документе указано, что решение принято с целью обеспечения надлежащей защиты прав и законных интересов граждан Украины.

Сам же глава государства отметил, что проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям. Проблема еще и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность, не могут получить соответствующий статус.