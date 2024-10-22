Неможливо підкупити: роботу правоохоронців та МСЕК може замінити штучний інтелект, — нардеп

Руслан Горбенко додав, що на роботу в МСЕК чи ТЦК можна залучати демобілізованих військових.

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У майбутньому функції правоохоронних органів та медико-соціальної експертної комісії замінить штучний інтелект, який точно буде неможливо підкупити. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

"У майбутньому, я думаю, що дуже багато функцій наших правоохоронних органів замінить штучний інтелект, який точно неможливо буде підкупити, в тому числі по системі МСЕК" — зазначив Руслан Горбенко.

На його думку, в разі залучення до реформи Міністерства цифрової трансформації України, то можна буде побачити дуже швидкий ефект від неї.

"І дуже важливо щодо справедливості: от знаєте, як там з окопів, щоб хлопці, демобілізуються, щоб ми їх не залишали, а якраз залучали в ту ж прокуратуру, в той же МСЕК чи ТЦК", — додав нардеп.

Нагадаємо, через випадки участі представників МСЕК в корупційних схемах СБУ разом з іншими правоохоронними органами здійснює перевірку комісій. За результатами перевірок 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Також СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких належали представники МСЕК у різних регіонах України.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК до кінця року. В документі зазначено, що рішення ухвалено з метою забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України.

Сам же глава держави зазначив, що проблема не тільки в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам. Проблема ще й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, не можуть отримати відповідний статус.