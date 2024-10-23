"Ми до цього готувалися": Ляшко анонсував ліквідацію Центральної МСЕК

Питання про ліквідацію МСЕК на обговорення РНБО виніс президент Зеленський після скандалів із зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності.

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Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "Укрінформ".

"До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК — це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", — наголосив Ляшко.

Раніше уряд доручив Віктору Ляшко не пізніше ніж до 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи та законопроєкти на розгляд Кабміну, щоб завершити реформу ліквідації МСЕК і впровадження нової моделі.

Окрім того, за рішенням РНБО Ляшко вже втілив низку кадрових наказів про звільнення: буде звільнено керівництво центральної МСЕК та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності комісій.

Що відомо про скандали зі МСЕК

22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони України щодо ситуації зі МСЕК і зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності.

Президент заявив, що РНБО визначила перелік рішень, "які повернуть справедливість", а він затвердив їх указом. За його словами, є сотні таких фактів, вочевидь, необґрунтованих інвалідностей у посадових осіб митниці, податкової, у системі Пенсійного фонду, у місцевих адміністраціях. Водночас потрібно ретельно й оперативно з цим розібратися, а система МСЕК має бути ліквідована.

А за кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки, згідно з яким Верховна Рада має розглянути законопроєкт, що передбачатиме ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Раніше Міністерство охорони здоров'я провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобов'язаним Хмельницького центру медико-соціальної експертизи. Там викрили керівницю МСЕК, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — у незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Згодом стало відомо, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.

Тетяна Крупа Фото: РБК-Україна

Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко заявив, що у майбутньому функції правоохоронних органів та медико-соціальної експертної комісії замінить штучний інтелект, який точно буде неможливо підкупити.