Син керівниці Хмельницької МСЕК звільнився з Пенсійного фонду: хто зайняв його місце

Олександр Крупа написав заяву 10 жовтня. Виконуватиме обов'язки керівника ПФУ перша заступниця Марія Квятківська.

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За власним бажанням Олександр Крупа звільнився з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Про це повідомляє "Суспільне".

Заяву на звільнення син очільниці Хмельницької медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) Тетяни Крупи написав у четвер, 10 жовтня.

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Що відомо про Олександра Крупу

Одружений, має двох дітей.

У 2023 році під час перебування на посаді заробив 657 126 гривень.

У декларації за 2023 рік зазначено, що Олександр Крупа та його члени родини мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.

У власності чоловіка чотири автомобілі: Volkswagen Touareg 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.

Наразі, як повідомляється, тимчасово виконує обов'язки керівника ПФУ його перша заступниця Марія Квятківська.

Що відомо про Марію Квятківську

Марія Квятківська Фото: xm-inside

У її декларації зазначено, що вона разом з чоловіком володіють низкою об'єктів нерухомості, а саме: земельними ділянками площею 37300, 2500, 8000 та 22 м.кв., житловим будинком площею 64,8 м, квартирами площею 46,3 та 34,3 метри.

У власності також знаходиться гараж на 22,4 "квадрати" й легковий автомобіль Іж-21251 1991 року випуску.

На основній роботі жінка отримала 692 379 гривень, від надання майна в оренду додатково заробила 22 947 гривень, а від відчуження нерухомого майна — ще 760 933 гривень. Окрім того, її пенсія склала 251 160 плюс банківські відсотки у розмірі 561 грн.

Її чоловік за основним місцем роботи отримав 452 940 гривень та ще 74 602 гривні пенсійних виплат.

Разом зі своїм чоловіком Марія Квятківська задекларувала 750 000 готівкових коштів.

Нагадаємо, 7 жовтня Печерський районний суд міста Києва відправив під арешт на 60 діб очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу. Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн гривень.

Після цього випадку у Хмельницькій області вирішили перевірити військово-лікарські комісії (ВЛК) та МСЕК.

Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вивчає списки людей, які були знайдені під час обшуків у робочому кабінеті керівниці МСЕК Тетяни Крупи. Усі чоловіки з родини хмельницької чиновниці оформили інвалідність й отримали відстрочку від мобілізації та право виїзду за межі України.