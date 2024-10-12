Сын руководительницы Хмельницкой МСЭК уволился из Пенсионного фонда: кто занял его место

Александр Крупа написал заявление 10 октября. Исполнять обязанности руководителя ПФУ будет первый заместитель Мария Квяткивская.

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По собственному желанию Александр Крупа уволился с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области. Об этом сообщает "Суспільне".

Заявление на увольнение сын руководительницы Хмельницкой медико-социальные экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы написал в четверг, 10 октября.

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Что известно об Александре Крупе

Женат, имеет двоих детей.

В 2023 году во время пребывания в должности заработал 657 126 гривен.

В декларации за 2023 год указано, что Александр Крупа и его члены семьи имеют 3 квартиры, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два — недостроенных, 4 садовых (дачных) дома.

В собственности мужчины четыре автомобиля: Volkswagen Touareg 2013 года, AUDI Q7 2016 года, BMW X7 2022 года, AUDI Q8 2021 года.

Сейчас, как сообщается, временно исполняет обязанности руководителя ПФУ его первый заместитель Мария Квяткивская.

Что известно о Марии Квяткивской

Мария Квяткивская Фото: xm-inside

В ее декларации указано, что она вместе с мужем владеют рядом объектов недвижимости, а именно: земельными участками площадью 37300, 2500, 8000 и 22 м.кв., жилым домом площадью 64,8 м, квартирами площадью 46,3 и 34,3 метра.

В собственности также находится гараж на 22,4 "квадрата" и легковой автомобиль Иж-21251 1991 года выпуска.

На основной работе женщина получила 692 379 гривен, от предоставления имущества в аренду дополнительно заработала 22 947 гривен, а от отчуждения недвижимого имущества — еще 760 933 гривен. Кроме того, ее пенсия составила 251 160 плюс банковские проценты в размере 561 грн.

Ее муж по основному месту работы получил 452 940 гривен и еще 74 602 гривны пенсионных выплат.

Вместе со своим мужем Мария Квяткивская задекларировала 750 000 наличных средств.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд города Киева отправил под арест на 60 суток руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу. Подозреваемая взята под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен.

После этого случая в Хмельницкой области решили проверить военно-врачебные комиссии (ВВК) и МСЭК.

Также напомним, что Государственное бюро расследований изучает списки людей, которые были найдены во время обысков в рабочем кабинете руководительницы МСЭК Татьяны Крупы. Все мужчины из семьи хмельницкой чиновницы оформили инвалидность, получив отсрочку от мобилизации и право выезда за пределы Украины.