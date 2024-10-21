Мужчин в полтора раза больше: Минздрав сообщил данные об инвалидности в 2023 году (документ)

В Украине мужчин с инвалидностью на 20% больше, чем женщин, сообщили в Минздраве. Ведомство не знает, кто из военных получил этот статус из-за участия в боях.

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Министерство здравоохранения (МОЗ) не может предоставить данные о количестве украинцев, которые имеют статус людей с инвалидностью по состоянию на октябрь 2024 года. Данные, которые ведомство получило от медико-социальных комиссий (МСЭК) показывают, что в 2023 году в этой категории граждан большинство составляют мужчины. Ответ Минздрава о деятельности МСЭК опубликовали на портале медиа NV.

Журналисты получили ответ МОЗ, который ведомство направило военному адвокату Роману Лихачеву в ответ на запрос об информации. Выяснилось, что Минздрав собирает данные о людях с инвалидностью с помощью двух видов статистических отчетов — №14 "Отчет о причинах инвалидности, показания к медицинской, профессиональной и социальной реабилитации за — год" и №19 "Отчет о детях с инвалидностью в возрасте до 18 лет за — год". Данные в этих отчетах собираются в течение года и суммируются по состоянию на 31 декабря. Таким образом есть информация из отчетности с 1 января по 31 декабря 2023 года, а данные о 2024 году предоставить невозможно, потому что их просто нет, говорится на страницах документа.

Минздрав и данные о людях с инвалидностью

В ответе Минздрава можно увидеть, что общее количество людей с инвалидностью на начало 2023 года было 2 721 691 чел. — это 6,6% от всего населения Украины. В течение 2023 года это число выросло почти на 10%, то есть новых выводов о таком состоянии здоровья стало 230 685 чел. Из них 60% — мужчины (то есть 138 105 чел.), и 40% — женщины (92 580 чел.).

Также в отчете приведено распределение по возрасту. Данные Минздрава показывают, что людей с инвалидностью в возрасте от 40 до 60 лет (вместе мужчин и женщин) вдвое больше, чем молодых людей.

Отчет Минздрава — данные о людях с инвалидностью в 2023 году Фото: nv.ua

На втором листе ответа Минздрава — информация о причинах получения статуса людей с инвалидностью. Отчетность показывает, что инвалидность из-за общих заболеваний (126 335 чел.) на два порядка выше, чем, например, инвалидность военнослужащих (5815) и других категорий граждан. Также чиновники объяснили, что не могут сказать, какое количество граждан получило статус вследствие ранений во время боевых действий, поскольку такого пункта нет в таблице отчетности.

Отчет Минздрава — данные о причинах инвалидности в 2023 году Фото: nv.ua

На портале Верховной Рады можно увидеть инструкцию по заполнению отчета по форме №14. В состав отчета входит восемь таблиц, в которых собраны данные о результатах первичных осмотров, распределение установления группы инвалидности по заболеваниям, возрастным группам и по полу, количество переосвидетельствований, данные о МСЭК.

МСЭК во время войны — детали

Отметим, в октябре ГБР сообщило о задержании главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы, дома у которой обнаружили 6 млн долл., происхождение которых было не известно. Чиновницу арестовали с правом выхода под залог, при этом подозревают, что она может быть причастна к оформлению фальшивых инвалидностей гражданам, которые хотели избежать мобилизации и платили за это взятки.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов тем временем опубликовал список из 47 прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры, которые получили статус людей с инвалидностью II группы именно тогда, когда Крупа руководила МСЭК. Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание СНБО, на котором речь шла об упорядочении деятельности медкомиссий.

Напоминаем, 21 октября журналисты получили ответ Минздрава о пересмотре выводов Хмельницкой областной МСЭК.