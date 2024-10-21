Чоловіків у півтора рази більше: МОЗ повідомило дані про інвалідність у 2023 році (документ)

В Україні чоловіків з інвалідністю на 20% більше, ніж жінок, повідомили в МОЗ. Відомство не знає, хто з військових отримав цей статус через участь у боях.

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Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) не може надати дані про кількість українців, які мають статус людей з інвалідністю станом на жовтень 2024 року. Дані, які відомство отримало від медико-соціальних комісій (МСЕК) показують, що у 2023 році у цій категорії громадян більшість становлять чоловіки. Відповідь МОЗ щодо діяльності МСЕК опублікували на порталі медіа NV.

Журналісти отримали відповідь Мінздоров'я, яку відомство надіслало військовому адвокату Роману Лихачову у відповідь на запит про інформацію. З'ясувалось, що МОЗ збирає дані про людей з інвалідністю за допомогою двох видів статистичних звітів — №14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації за — рік" та №19 "Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за — рік". Дані у цих звітах збираються протягом року і підсумовуються станом на 31 грудня. Так є інформація зі звітності з 1 січня по 31 грудня 2023 року, а даних про 2024 рік надати неможливо, бо їх просто немає, ідеться на сторінках документа.

МОЗ та дані про людей з інвалідністю

У відповіді МОЗ можна побачити, що загальна кількість людей з інвалідністю на початок 2023 року становить 2 721 691 ос. — це 6,6% від усього населення України. Протягом 2023 року це число зросло на майже 10%, тобто нових висновків про такий стан здоров'я — 230 685. З них 60% — чоловіки (тобто 138 105 ос.), і 40% — жінки (92 580 ос.).

Також у звіті наведено розподіл по віку. Дані МОЗ показують, що людей з інвалідністю віком від 40 до 60 років (разом чоловіків та жінок) удвічі більше, ніж молодших людей.

Звіт МОЗ — дані про людей з інвалідністю у 2023 році Фото: nv.ua

На другому аркуші відповіді МОЗ — інформація про причини отримання статусу людей з інвалідністю. Звітність показує, що інвалідність через загальні захворювання (126 335 ос.) на два порядки вища за, наприклад, інвалідність військовослужбовців (5815) та інших категорій громадян. Також чиновники пояснили, що не можуть сказати, яка кількість громадян отримала статус внаслідок поранень під час бойових дій, оскільки такого пункту немає у таблиці звітності.

Звіт МОЗ — дані про причини інвалідності у 2023 році Фото: nv.ua

На порталі Верховної Ради можна побачити інструкцію із заповнення звіту за формою №14. До складу звіту входять вісім таблиць, у яких зібрано дані про результати первинних оглядів, розподіл встановлення групи інвалідності за захворюваннями, віковими групами та за статтю, кількість переоглядів, дані про МСЕК.

МСЕК під час війни — деталі

Зазначимо, у жовтні ДБР повідомило про затримання голови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи, вдома у якої виявили 6 млн дол., походження яких було не відоме. Посадовицю арештували за правом виходу під заставу, при цьому підозрюють, що вона може бути причетна до оформлення фальшивих інвалідностей громадянам, які бажали уникнути мобілізації і платили за це хабарі.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов тим часом опублікував список з 47 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури, які отримали статус людей з інвалідністю ІІ групи саме тоді, коли Крупа керувала МСЕК. Президент України Володимир Зеленський зібрав засідання РНБО, на якому ішлося про впорядкування діяльності медкомісій.

Нагадуємо, 21 жовтня журналісти отримали відповідь МОЗ щодо перегляду висновків Хмельницької обласної МСЕК.