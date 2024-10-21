Прокурори з інвалідністю та МСЕК: в МОЗ розповіли про скасування 74 рішень (документ)

Майже п'ята частина висновків Хмельницької МСЕК, які фігурують у кримінальному провадженні, викликали сумніви у Міністерства охорони здоров'я. Для 36 військовозобов'язаних висновки скасували і вони втратили інвалідність.

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Фахівці Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) переглянули майже 19 тис. висновків медико-соціальної комісії (МСЕК) Хмельницької області, які фігурують у кримінальному провадженні, ймовірно, щодо голови комісії Тетяни Крупи. Рішення щодо 74 військовозобов'язаних вирішили переглянути. Частину рішень щодо визначення ступеня інвалідності скасували повністю. Про деталі рішення МОЗ написали на порталі "Українські новини".

Журналісти отримали відповідь на запит щодо перевірки Хмельницької МСЕК, пояснюється у статті. Як з'ясувалось, поки що опрацювали 18 779 висновків, які стосуються кримінальної справи. З цієї кількості майже 17% (3 146 шт.) здались перевіряльникам сумнівними і тому провели додаткову експертизу. В підсумку на момент надання відповіді 74 висновки переглянули (тобто 2% сумнівних):

у 38 випадках ІІ групу інвалідності замінили на ІІІ;

у 36 — скасували інвалідність.

Крім того, у МОЗ відзвітували про загальний хід перевірок Хмельницької МСЕК. Зокрема, міністерство цікавлять 53 734 висновки, затверджені з 27 вересня по 10 листопада 2023 року (сумнівні 781 справи), та 37 891 — з 6 по 21 червня 2024 року (сумнівні 543 справи).

МСЕК та прокурори з інвалідністю - відповідь МОЗ щодо перевірки медкомісій Фото: УНН

МСЕК та прокурори з інвалідністю — деталі

Зазначимо, Фокус писав про початок розслідування ДБР щодо Хмельницької МСЕК, про яке стало відомо у жовтні 2024 року. Правоохоронці написали, що затримали керівницю медкомісії Тетяну Крупу та провели обшук у її помешканні. Під час обшуку виявили близько 6 млн дол. готівкою. Згодом з'ясувалось, що сімейство керівниці має три квартири за кордоном та квартиру у елітному будинку у Києві. 7 жовтня фігурантку арештували з правом виходу під заставу у розмірі 500 млн грн. Один з фігурантів розслідування — Олександр Крупа, чоловік підозрюваної, який керував обласним Пенсійним фондом.

Тим часом головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів про те, що 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури має інвалідність, яку отримало під час роботи Крупи на посаді голови МСЕК. Згодом обласний прокурор подав у відставку, а президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки щодо проблем з роботою медкомісій.

У документі, який отримали журналісти УН, не пояснюється, чому обрали два періоди у 2023 та 2024 рр. для перевірки. Згідно з даними порталу "Всім.юа", Крупа була головою МСЕК з 2008 року. Не відомо, чи є серед 74 сумнівних висновків ті, які стосуються співробітників обласної прокуратури.

Нагадуємо, 18 жовтня на порталі "Обоз" опублікували результати журналістського розслідування щодо лікаря з Вінницької області, який, ймовірно, контактував з місцевим головою МСЕК і став власником 13 квартир та трьох автомобілів Tesla.