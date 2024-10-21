Прокуроры с инвалидностью и МСЭК: в Минздраве рассказали об отмене 74 решений (документ)

Почти пятая часть выводов Хмельницкой МСЭК, которые фигурируют в уголовном производстве, вызвали сомнения у Министерства здравоохранения. Для 36 военнообязанных выводы отменили и они потеряли инвалидность.

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Специалисты Министерства здравоохранения (Минздрава) пересмотрели почти 19 тыс. выводов медико-социальной комиссии (МСЭК) Хмельницкой области, которые фигурируют в уголовном производстве, вероятно, в отношении главы комиссии Татьяны Крупы. Решение по 74 военнообязанным решили пересмотреть. Часть решений по определению степени инвалидности отменили полностью. О деталях решения Минздрава написали на портале "Украинские новости".

Журналисты получили ответ на запрос о проверке Хмельницкой МСЭК, объясняется в статье. Как выяснилось, пока проработали 18 779 выводов, касающихся уголовного дела. Из этого количества почти 17% (3 146 шт.) показались проверяющим сомнительными и поэтому провели дополнительную экспертизу. В итоге на момент предоставления ответа 74 заключения пересмотрели (то есть 2% от сомнительных):

в 38 случаях ІІ группу инвалидности заменили на ІІІ;

в 36 — отменили инвалидность.

Кроме того, в Минздраве отчитались об общем ходе проверок Хмельницкой МСЭК. В частности, министерство интересуют 53 734 вывода, утвержденные с 27 сентября по 10 ноября 2023 года (сомнительные 781 дела), и 37 891 — с 6 по 21 июня 2024 года (сомнительные 543 дела).

МСЭК и прокуроры с инвалидностью — ответ Минздрава о проверке медкомиссий Фото: УНН

МСЭК и прокуроры с инвалидностью — детали

Отметим, Фокус писал о начале расследования ГБР по Хмельницкой МСЭК, о котором стало известно в октябре 2024 года. Правоохранители написали, что задержали руководительницу медкомиссии Татьяну Крупу и провели обыск в ее доме. Во время обыска обнаружили около 6 млн долл. наличными. Позже выяснилось, что семейство руководительницы имеет три квартиры за рубежом и квартиру в элитном доме в Киеве. 7 октября фигурантку арестовали с правом выхода под залог в размере 500 млн грн. Один из фигурантов расследования — Александр Крупа, муж подозреваемой, который руководил областным Пенсионным фондом.

Между тем главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал о том, что 49 прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры имеют инвалидность, которую получили во время работы Крупы на должности главы МСЭК. Впоследствии областной прокурор подал в отставку, а президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности по проблемам с работой медкомиссий.

В документе, который получили журналисты УН, не объясняется, почему выбрали два периода в 2023 и 2024 гг. для проверки. Согласно данным портала "Всім.юа", Крупа была главой МСЭК с 2008 года. Не известно, есть ли среди 74 сомнительных выводов те, которые касаются сотрудников областной прокуратуры.

Напоминаем, 18 октября на портале "Обоз" опубликовали результаты журналистского расследования в отношении врача из Винницкой области, который, вероятно, контактировал с местным главой МСЭК и стал владельцем 13 квартир и трех автомобилей Tesla.