Руководителей МСЭК не допустят к должностям в обновленной системе врачебных комиссий, — Минздрав

Между тем, врачи, которые работают сейчас в МСЭК на других должностях, смогут подавать свои кандидатуры на должности в больнице.

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Врачи, которые сейчас возглавляют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), в будущем не будут допущены к должностям в обновленной системе врачебных комиссий. Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Между тем, врачи, которые работают сейчас в МСЭК на других должностях, смогут подавать свои кандидатуры на должности в больнице с 1 января 2025 года, но при определенных условиях. Главное — после ликвидации МСЭК их будут отбирать по ведению врачебной практики, чтобы экспертизу проводили врачи с актуальным уровнем медицинских знаний.

Дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

Решения, которые МСЭК примет до 31 декабря 2024 года, будут действовать. Будут пересматриваться только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или которые определены законодательством для пересмотра в соответствии с последним решением СНБО.

Напомним, что из 25 глав областных МСЭК официально миллионерами стали 18 человек. Самая богатая — глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, которая попала в известный скандал и на которую завели уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября решил ликвидировать все МСЭК. Комиссии будут работать до 31 декабря, далее их функции передадут кластерным и надкластерным больницам.