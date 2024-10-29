Керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій, — МОЗ

Між тим, лікарі, які працюють зараз у МСЕК на інших посадах, зможуть подавати свої кандидатури на посади в лікарні.

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Лікарі, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), в майбутньому не будуть допущені до посад в оновленій системі лікарських комісій. Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Між тим, лікарі, які працюють зараз у МСЕК на інших посадах, зможуть подавати свої кандидатури на посади в лікарні від 1 січня 2025 року, але за певних умов. Головна — після ліквідації МСЕК їх відбиратимуть за веденням лікарської практики, щоб експертизу проводили лікарі з актуальним рівнем медичних знань.

Справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня 2024 року, будуть чинними. Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або які визначено законодавством для перегляду відповідно до останнього рішення РНБО.

Нагадаємо, що з 25 голів обласних МСЕК офіційно мільйонерами стали 18 осіб. Найбагатша — голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яка потрапила у відомий скандал і на яку завели кримінальну справу.

Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня вирішив ліквідувати всі МСЕК. Комісії працюватимуть до 31 грудня, далі їхні функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.