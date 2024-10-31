"Це совкова система": ветеран розкритикував МСЕК і топчиновників України (відео)

Як розповів ветеран Олег Симороз, в Україні дуже слабкі методологія та законодавча база щодо визначення інвалідності.

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Корупціонери в МСЕК заробляли мільйони за нинішньої та минулої влади. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів ветеран Олег Симороз.

За його словами, більшість викриттів пов'язані з журналістською діяльністю.

Олег Симороз про скандали з МСЕК

"Я радий, що хоча б на державному рівні ми почали розуміти, що така ситуація по всій країні з МСЕК, а не просто Хмельниччина почала "хворіти" корупцією. МСЕК — це ті люди, які заробляють на бідах українців, і відмазують людей, які відкуповуються від служби", — розповів Симороз.

За його словами, після "красивих" відеозвернень президента Володимира Зеленського і "серіалів" РНБО, потрібно дивитися на реальні факти і дії, яких немає. Так, колишнього генпрокурора Андрія Костіна або міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка не взяли під варту.

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"6 мільйонів доларів готівки — це зароблено не за 1–3 роки. Розцінки ми всі прекрасно знаємо. У мене питання — що з тими, хто її покривав? Любимо говорити, що риба гниє з голови. Риба — хвора вся. Система — хвора вся. Але, щоб вилікувати рибу, то треба лікувати її з голови", — зазначив ветеран.

Симороз заявив, що немає кримінальної відповідальності для топчиновників. Водночас ветерани та військовослужбовці намагалися донести до керівництва, що відбувається із системою МСЕК.

"Я писав тоді повідомлення. І пан Ляшко ще рік тому тоді сказав, що все буде змінюватися. Ось це "змінюватися" призвело до того, що в нас розкладають на всю країну готівку на ліжку в очільниці однієї з областей", — зазначив ветеран.

Він заявив, що топменеджером в Україні, який відповідає за всіх чиновників, є президент Володимир Зеленський.

"Паралельно з цим, окрім того, що немає відповідальності для цих топпосадовців, народу зараз розповідають про реформування цієї історії", — зазначив ветеран.

За його словами, в Україні вже перейменовували міліцію на поліцію, а військкомати на ТЦК і СП. Однак це не змінило системи.

"Та сама доля, на жаль, чекатиме на МСЕК. Тому що, як у наведених мною прикладах, так і тут не досліджується причина корупційних злочинів; не проводиться антикорупційна експертиза; не визначається, чому ці посадовці мали змогу зловживати службовим становищем, отримувати неправомірні вигоди і так впливати та фальсифікувати дані", — розповів Симороз.

Він заявив, що в Україні дуже слабкі методологія та законодавча база щодо визначення інвалідності. Йдеться про нормативно-правові акти, які це регулюють.

"Там у 2 і 3 групі інвалідності можна на свій розсуд усе розписувати", — зазначив він.

За словами Симороза, лікарі можуть ухвалювати рішення одноосібно на свій розсуд. В Україні можна було б збільшити контроль, провести справжню реформу, зробити публічними центри надання послуг МСЕК, дати доступ журналістам.

"Цього всього немає. Ми тепер МСЕКи називаємо "експертизи при кластерах у лікарні", це ті самі лікарі. Навіть якщо все це буде цифровізовано, то ми в армії вже все пройшли. Тепер полковник-військком, який хоче щось вкрасти, може швидше отримати гроші, бо документи швидше ходять. Тут же проблема не в швидкості, навіть не в бюрократії. Проблема глибша — у системі. МСЕКи — це "совкова" системна історія, яка десятками років напрацьовувалася", — заявив ветеран.

Раніше в МОЗ повідомили, що керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. Тим часом лікарі, які працюють зараз у МСЕК на інших посадах, зможуть подавати свої кандидатури на посади в лікарні.