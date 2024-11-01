Замість комісії — команди лікарів: Кабмін погодив законопроєкт про ліквідацію МСЕК, деталі

Мінохорони здоров'я підготувало проєкт закону про умови роботи лікарських комісій, які прийдуть на заміну МСЕК. Серед новацій — цифровізація, можливість заочної оцінки та запобігання корупційним домовленостям.

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Уряд схвалив законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і створення цифровізованої сучасної системи. Відповідний документ вже планують подати, йдеться в заяві уряду.

В тексті вказано, що Документ розробили в МОЗ спільно "з пацієнтськими організаціями та експертами", у якому вказана ціла низка змін. Зокрема, замість поняття "медико-соціальна експертиза" запроваджено термін "оцінювання повсякденного функціонування особи".

Також в заяві уряду йдеться, що цей законопроєкт передбачає наступні зміни з 1 січня наступного року:

початок роботи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів;

без черг і паперових довідок — всі документи потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери;

до моменту оцінювання ані лікарі, ані пацієнти не знатимуть жодних даних одне про одного для того, аби виключити можливість попередніх корупційних домовленостей;

лише частина лікарів матимуть право проводити оцінювання.

В заяві Кабміну вказано, що окрім МСЕК, буде ліквідовано лікарсько-консультативні комісії (ЛКК). Відповідно направляти на оцінювання стану здоров'я будуть лікарі, а військовослужбовців — лікарі ВЛК за допомогою електронної системи. Команди, які замінять МСЕК, працюватимуть у багатопрофільних медичних закладах, де "вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди".

В МОЗ запевняють, що лікарні оснащені "усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження" і мають у штаті "достатню кількість профільних фахівців". Також передбачається можливість як очного, так і заочного оцінювання (дистанційно чи з виїздом до пацієнта).

Кожен охочий, який бажає отримати пояснення про свою справу, зможе залучити свого повноважного представника. Усі результати пацієнта автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери, де буде вказано подальші кроки з реабілітації, оцінювання працездатності та призначення державних виплат за потреби.

У разі, якщо заявник має бажання оскаржити рішення комісії, то таке право передбачене у законопроєкті.

Нагадаємо, Фокус писав, що ветеран розкритикував МСЕК і топчиновників України. Олег Симороз переконаний, що в Україні дуже слабкі методологія та законодавча база щодо визначення інвалідності.

Також ми повідомляли, що в МОЗ кажуть про недопущення керівників МСЕК до посад в оновленій системі комісій. Тим часом лікарі, які працюють зараз у МСЕК на інших посадах, зможуть подавати свої кандидатури на посади в лікарні.