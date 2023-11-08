Пригодность к службе — за четыре дня. Как изменилась процедура прохождения ВВК в Украине

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По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 6 ноября были сокращены сроки прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Как теперь будет происходить прохождение ВВК?

Изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:

проведение медицинских осмотров относительно пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней ;

; проведение лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней ;

; проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

В связи с нововведением, в Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ), во исполнение нового решения СНБО, уже опубликовали новые правила относительно сроков прохождения ВВК на своем официальном сайте. Кроме того, Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) обновлены спецификации и условия закупок медицинских услуг по пакету "Медицинский осмотр лиц, который организуется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки".

В соответствии с принятыми изменениями, новые правила должны соблюдаться:

председателями областных военных администраций,

руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки,

работниками учреждений здравоохранения.

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Полностью годен: как ВВК в Украине принимают решения и можно ли их обжаловать

Отдельно был поднят вопрос о проведении военнообязанным медосмотра без очередей. Для этого должны быть организованы рациональные маршруты прохождения ВВК, благодаря чему военнообязанные смогут пройти всех врачей, сделать необходимые обследования максимально быстро и эффективно.

Кроме того, для удобства, медицинские работники из состава военно-врачебной комиссии уже начали использовать Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), где есть техническая возможность:

просматривать уже имеющиеся записи других врачей, которые были внесены в ЕСОЗ;

создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры (анализы, исследования).

Вскоре должны быть организованы рациональные маршруты прохождения ВВК, благодаря чему военнообязанные будут проходить врачей максимально быстро Фото: Генштаб ВСУ

Отмечу, что в рамках реформы системы ВВК были сделаны некоторые изменения, которые бы облегчили процедуру проведения медицинского осмотра. Например, раньше вообще не было никаких сроков прохождения ВВК, поэтому военные неделями, иногда даже месяцами, проходили осмотр, ожидая заключения комиссии о пригодности к военной службе. В военных кругах, особенно среди тех военных, кто получил ранения, это действительно было тяжелым испытанием — стоять в очередях и ждать приема у врачей.

Обжалование решения ВВК — без изменений

Но остается отдельная проблема — это верность установленного комиссией диагноза или трактовки медицинских документов и результатов обследований военного, поскольку степень нарушения функции того или иного органа (проявление болезни) может быть разной.

Комиссия может трактовать болезнь по своему усмотрению, а вопрос верности диагнозов и признания лица пригодным к прохождению службы остается не решенным

Ни для кого не секрет, что задача территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) — это мобилизовать как можно больше лиц, поэтому, если военнослужащий может быть признан непригодным к военной службе, его признают ограниченно годным. То есть, комиссия может трактовать его болезнь по своему усмотрению. Да, существует процедура обжалования заключения ВВК в центральной военно-врачебной комиссии или в окружном административном суде, но на это уходит время, а пока постановление ВВК не обжаловано, предыдущее постановление является действующим.

Перекрестные проверки МСЭК по установлению инвалидности

Кроме того, до сих пор продолжаются проверки медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) относительно случаев установления группы инвалидности лицам, которые не соответствуют требованиям той или иной группы. Напомню, что такие проверки продолжаются с сентября 2023 года по решению СНБО и по указу Президента Украины.

Задача ТЦК — это мобилизовать как можно больше лиц, и если военнослужащий может быть признан непригодным к службе, его признают ограниченно годным

С одной стороны, такие проверки могут выявить коррупционную составляющую среди врачей МСЭК и лиц, которые, получив соответствующие справки, были сняты с воинского учета и, например, уже выехали за границу.

С другой стороны, было бы хорошо установить факт некомпетентности врачей МСЭК, которые неверно сделали вывод, и сейчас действительно больной человек с нарушением функций органов находится на военной службе вместо постоянного лечения и регулярного получения лекарств с ведением спокойного образа жизни, как того требует состояние здоровья человека. Надеемся, что результаты проверок МСЭК будут известны уже в ноябре.

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