"Не призвал 50 человек – на фронт": как военкомов сделали крайними за провал мобилизации

Бывшая замминистра обороны Анна Маляр считает, что местные власти наравне с ТЦК и СП должны отвечать за мобилизацию в Украине. Однако, по словам юристов, им не хватает для этого законных механизмов.

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Бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр считает, что ответственности за организацию мобилизационных процессов несут не только военкомы, но и местные власти. По словам экс-чиновницы, в Указе президента четко перечислены их обязанности. Сотрудники ТЦК и СП должны работать в связке с местными органами исполнительной власти при участии органов местного самоуправления и с привлечением предприятий и предпринимателей.

"Проблема "военкомов" неоднозначна" — рассуждает Анна Маляр. По мнению экс-чиновницы, то, что глав ТЦК и СП ловят на взятках, их не красит. Но вместе с тем планы мобилизации они выполняют хорошо и даже выполняют работу, которая возложена на местные власти.

"Уведомления и прибытия призываемых граждан должны обеспечивать местные органы власти, а не ТЦК и военкомы. В Указе президента четко распределены обязанности по мобилизационному процессу. Поэтому за взятки спрашивать надо с военкомов и тех, кто давал взятки. А за обеспечение мобилизации, прежде всего, с местных органов власти", — резюмирует Маляр.

Все кроме Киева

Фокус обратился в Киевсовет, чтобы узнать, что думают представители местной власти о словах экс-замминистра обороны Анны Маляр.

"Не знаю, что имела в виду Анна Маляр, но в Киеве органы местного самоуправления мобилизационными заданиями не занимаются. У нас специфическая структура. Для Киева, как столицы, есть отдельный закон. У нас есть районные госадминистрации, они находятся отдельно от органов местного самоуправления, и выполняют ряд функций. Эти вопросы относятся к их компетенции, также есть военная администрация, которая занимается этими вопросами", — отметил в комментарии Фокусу депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции Леонид Емец.

Отсутствуют механизмы призыва

Военный адвокат Николай Максимов отмечает, что в Указе президента говорится, что местная власть вместе с ТЦК и СП должна обеспечить своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу. Но как организовать этот процесс в рамках закона, не знают даже военкомы, не то, что местные власти.

"Есть проблема, которую не знают, как решить. Добровольцев мало, мотивированных солдат тоже мало. И вспомнили, что есть местная власть. Но у них нет механизма осуществлять подобные действия. Сотрудникам ТЦК говорят: "если ты сегодня не приведешь 50 человек, завтра поедешь на фронт". И глава ТЦК, человек военный, который меньше уделяет внимание законам, просто дает распоряжение "хватать" людей на улице, и все. В случае с местными властями так не получится. Как минимум, у них работники забронированы от мобилизации и знают законы", — говорит Фокусу Максимов.

В идеале органы местного самоуправления должны заниматься процедурой мобилизации в связке с ТЦК и СП, так как у них есть доступ к реестрам особ, которые зарегистрированы в конкретном населенном пункте. Им следовало бы активнее взаимодействовать с военкоматами, направлять повестки военнообязанным, привлекать людей к мобилизационным процессам, проводить информационную работу. Но в реальности для этого нет действенных механизмов.

"Есть мнение, что лучше, чтобы органы местного самоуправления проводили мобилизационные мероприятия. Возможно, в небольших населенных пунктах, когда местная власть знает всех, и, в отличие от районного ТЦК и СП, местные советы могли бы быстрее мобилизовать людей. Но даже на уровне областных центрах задействовать такой механизм проблематично", — добавляет Максимов.

Юрист Евгений Зурнаджи добавляет, что местные органы власти также должны заниматься "рекламной" деятельности — снимать видео материалы, публиковать информационные посты, напоминая военнообязанным о необходимости явится в военкоматы для обновления данных.

Кроме того, военкомы могут обращаться к местной власти в том случае, когда им нужно предоставить транспортные средства, чтобы доставить призывников в здание военкомата или военную часть.

"Сотрудники ТЦК и СП могут запросить у местных властей информацию о количестве работников на предприятиях. Кто из них забронирован, а кому нужно явиться в военкомат для сверки данных", — объясняет Фокусу Зурнаджи.

Напомним, по закону, военнообязанным могут вручать повестки:

представители ТЦК, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки;

представители органов местного самоуправления;

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

При этом уполномоченные лица не могут проникнуть в квартиру или дом военнообязанного без его согласия, чтобы вручить повестку.

Процесс всеобщей мобилизации в Украине часто порождает вопросы, несмотря на второй год полномасштабной войны с РФ. Одна из проблем — возрастной критерий призывников и военнообязанных, попадающих под отбор в ВСУ. Фокус разбирался в каких случаях на войну могут призвать украинцев младше 27 лет.

Также Фокус рассказывал, до какого возраста могут призывать на службу во время военного положения.