Резервисты, участники АТО и после "военки" в ВУЗах: кого из мужчин до 27 лет отправят на войну

Процесс всеобщей мобилизации в Украине часто порождает вопросы, несмотря на второй год полномасштабной войны с РФ. Одна из проблем — возрастной критерий призывников и военнообязанных, попадающих под отбор в ВСУ. Фокус разобрался в проблеме и выяснил, при каких обстоятельствах в армию попадают молодые бойцы.

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Украинское законодательство разделяет понятия призывник, военнообязанный и резервист. Призывниками считаются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Такие мужчины подлежат призыву только на срочную службу. Однако их могут призывать в армию во время полномасштабной войны, если они попадают под следующие категории:

переведены в запас после срочной службы;

имеющие боевой опыт в зоне АТО;

выпускники военных кафедр, имеющие военно-учетную специальность и воинское звание.

"Находящихся в реестре призывников, не попавших под указанные выше критерии, не призывают в ВСУ при военном положении. А вот с 27 лет мужчину переводят из реестра призывников в реестр военнообязанных. Их можно мобилизовать в ряды ВСУ без боевого опыта. Разница лишь в статусе военнослужащего. Мобилизация в Украине сейчас только для военнообязанных", — поясняет Фокусу военный юрист АО "Вознюк и Туровский" Юлия Костюк.

Как подтвердить боевой опыт?

Участия в боевых действиях даже один день считаются по закону боевым опытом, но его надо подтвердить. Подойдет служба по контракту в армии и участие в боевых действиях на Донбассе. Солдата в возрасте 18-27 лет сначала ставят на учет в воинской части, а по окончании контракта — в реестр военнообязанных, говорит Костюк.

Добровольные курсы предварительной подготовки, боевые тренинги, учебные стрельбы, организованные общественными объединениями, курсы от "Азова" и других бывших добробатов не меняют статус призывника в возрасте от 18 до 27 лет. Он не превращается в военнообязанного и не подлежит призыву в военное время, подчеркнула юрист.

Еще одна спорная категория — негодные к военной службе в мирное время, но ограниченно годные в военное. Такого человека из реестра призывников переносят в реестр военнообязанных, даже если ему не исполнилось 27 лет, рассказала Фокусу юрист "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк.

"В этом случае главный критерий — состояние здоровья. Если ВЛК признает его полностью негодным к службе, его исключат из реестра военнообязанных. Ограниченно годные не могут в военное время служить в десантно-штурмовых войсках или морской пехоте", — уточнила специалист.

Что делать вошедшим в состав Сил теробороны?

Если люди пошли в Силы территориальной обороны, входящие официально в состав ВСУ, они считаются военнообязанными. Участие в добровольческих подразделениях, сформированных в первые дни большой войны, официально не считается боевым опытом.

"Если человек три раза выстрелил из ружья, это не называется надлежащая подготовка. Создаются учебные центры при воинских частях, туда направляются люди и профильные военные специалисты их готовят", — заключила Василюк.

Напомним, в Верховной Раде недавно предложили улучшить мобилизационный процесс. По мнению члена комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, украинцев можно направлять не только в армию, но и на работу на предприятия ВПК.

В Украине заработал электронный реестр военнослужащих, сейчас туда вносят данные из территориальных центров комплектации и соцподдержки.