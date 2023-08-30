В Украине проведут комплексную проверку ВВК: Зеленский озвучил детали

По словам президента, будут искать справки, полученные незаконным путем. Гражданами, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу, займутся правоохранители.

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30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, которое было посвящено военно-врачебным комиссиям. Подводились итоги проверки системы ВВК по стране, представители МВД, СБУ и ГБР рапортовали о нарушениях. Об этом говорится в Telegram-канале президента.

Зеленский распорядился провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к службе, которые принимались с 24 февраля 2022 года.

О гражданах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время полномасштабной войны, сделают выводы.

ВВК полностью переведут на цифровые рельсы

По его словам, могут иметь место коррупционные нарушения; в будущем проходить ВВК можно будет и в гражданских медучреждениях, некоторые области демонстрируют 100-процентные показатели в этом переходе.

Планируется также завершить процесс цифровизации работы ВВК, чтобы избежать очередей.

Систему определения пригодности к военной службе пересмотрят

В довершение всего, систему определения пригодности к военной службе полностью пересмотрят, а у командирования будет больше возможностей относительно привлечения военнослужащих к задачам. Манипуляции с ограниченной пригодностью, по словам президента, нужно исключить.

Напомним, что адвокат объяснил, что значит термин "полная мобилизация". По словам Ростислава Кравца, реестр военнообязанных сформирован не полностью, не продуман порядок пересечения границы.

Также сообщалось о том, кого могут мобилизовать уже в сентябре. Военное положение продлено до 15 ноября 2023 года.