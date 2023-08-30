Мобилизация в Украине: кого могут призвать на службу уже в сентябре
В Украине продлили военное положение до 15 ноября 2023 года.
Продолжается всеобщая мобилизация, и украинцев по-прежнему призывают для службы в Вооруженных Силах. Об этом сообщается в законопроекте №9342, который вносит правки в ст. 23 ч. 11 Закона Украины "о мобилизационной подготовке и мобилизации".
В источнике говорится, что в Украине сужается перечень граждан, которые могут претендовать на отсрочку от призыва в армию. Законопроект предусматривает, что в сентябре 2023:
- на службу продолжат призывать годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, несмотря на наличие боевого опыта;
- мобилизации подлежат мужчины от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
- мобилизации подлежат лица с инвалидностью, имеющих право отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, но добровольно согласились проходить службу по месту жительства;
- все мужчины призывного возраста могут получить повестки для уточнения данных или прохождения ВЛК.
Кто может отказаться от призыва?
Согласно законодательству, отказаться от призыва могут люди, входящие в одну из данных категорий:
- Военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;
- военнообязанные, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;
- военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- граждане, имеющие жену/супругу с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги/супруга с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их удерживать.
Напомним, Фокус писал о том, что во время действия всеобщей мобилизации студентов могут призвать на службу в так называемое "промежуточное" между учебами время. Юрист Владислав Юрчак рассказал, что нужно делать студенту во время получения повестки.
Также ранее сообщали, кому могут вручить повестки в сентябре 2023 года, а кто может добровольно подписать контракт с ВСУ.