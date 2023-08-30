Мобілізація в Україні: кого можуть призвати на службу вже у вересні

В Україні продовжили воєнний стан до 15 листопада 2023 року.

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Триває загальна мобілізація, і українців, як і раніше, призивають для служби у Збройних Силах. Про це повідомляється в законопроєкті №9342, який вносить правки до ст. 23 ч. 11 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 11 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У джерелі йдеться про те, що в Україні звужується перелік громадян, які можуть претендувати на відстрочку від призову в армію. Законопроєкт передбачає, що у вересні 2023 року:

на службу продовжать призивати придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років, незважаючи на наявність бойового досвіду;

мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

мобілізації підлягають особи з інвалідністю, які мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, але добровільно погодилися проходити службу за місцем проживання;

усі чоловіки призовного віку можуть отримати повістки для уточнення даних або проходження ВЛК.

Хто може відмовитися від призову?

Згідно із законодавством, відмовитися від призову можуть люди, які входять до однієї з цих категорій:

Військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їх функціонування;

військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, яким установлено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для їх виконання;

військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

громадяни, які мають дружину/чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю I або II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що під час дії загальної мобілізації студентів можуть призвати на службу в так званий "проміжний" між навчаннями час. Юрист Владислав Юрчак розповів, що потрібно робити студенту під час отримання повістки.

Також раніше повідомляли, кому можуть вручити повістки у вересні 2023 року, а хто може добровільно підписати контракт із ЗСУ.